Destaque do sub-17 do Flamengo, goleiro Lucão assina primeiro contrato profissional

Lucão é o mais novo atleta com contrato profissional com o Flamengo. O goleiro capixaba de 1,95 de altura, que desde 2015 integra as categorias de base do Rubro-Negro, assinou seu novo compromisso, válido por três temporadas, na tarde desta terça-feira.

- São sete anos de clube e sempre me dediquei ao máximo nos treinos e nos jogos. Vejo o contrato profissional como o reconhecimento do trabalho que venho realizando. Tenho muito orgulho de vestir essa camisa e a motivação será ainda maior a partir de agora 0 declarou o atleta

Atualmente no elenco sub-17, Lucão participou em 2021 da conquista de quatro títulos pelo Mengão, um deles o do Campeonato Brasileiro da categoria.

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EXCELENTE POTENCIAL

Presidente da D.Aquino Sports, empresa que gerencia a carreira do jovem camisa 1, Daniel Aquino não poupou elogios ao jogador.

- O Lucão é um goleiro alto, de muita técnica e elasticidade, além de ser bastante focado em seus objetivos. Ele tem excelente potencial e uma carreira bastante promissora pela frente - declarou o gestor.