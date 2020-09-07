Destaque do Fluminense, Evanilson acerta com o Porto e viaja nesta terça

Um dos destaques do Fluminense nesta temporada, Evanilson está de malas prontas para Portugal. O Porto acertou a contratação do atacante de 20 anos, que já viaja nesta terça-feira e, portanto, está fora do clássico com o Flamengo na quarta. O Tricolor carioca terá direito a apenas 30% do valor da transação.Em nota oficial, o Fluminense confirmou a negociação e afirmou que permanecerá com 6% de direitos econômicos sobre o percentual da Tombense numa futura venda que seja realizada pelo clube português. Além disso, diz que tentou a permanência do atleta até o final do Campeonato Brasileiro, mas o Porto não flexibilizou e exigiu a ida do atleta de forma imediata. No comunicado, o Tricolor não diz o nome da equipe a qual Evanilson foi vendido e explica que isso se dá a pedido da diretoria da referida equipe, que pretende anunciar a contratação do atleta de forma exclusiva através dos canais de comunicação.