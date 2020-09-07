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futebol

Destaque do Fluminense, Evanilson acerta com o Porto e viaja nesta terça

Atacante vinha sendo sondado por equipes da Europa e não deve mais atuar com a camisa do Tricolor carioca nesta temporada...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 13:06

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 13:06
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Um dos destaques do Fluminense nesta temporada, Evanilson está de malas prontas para Portugal. O Porto acertou a contratação do atacante de 20 anos, que já viaja nesta terça-feira e, portanto, está fora do clássico com o Flamengo na quarta. O Tricolor carioca terá direito a apenas 30% do valor da transação.Em nota oficial, o Fluminense confirmou a negociação e afirmou que permanecerá com 6% de direitos econômicos sobre o percentual da Tombense numa futura venda que seja realizada pelo clube português. Além disso, diz que tentou a permanência do atleta até o final do Campeonato Brasileiro, mas o Porto não flexibilizou e exigiu a ida do atleta de forma imediata. No comunicado, o Tricolor não diz o nome da equipe a qual Evanilson foi vendido e explica que isso se dá a pedido da diretoria da referida equipe, que pretende anunciar a contratação do atleta de forma exclusiva através dos canais de comunicação.
O clube português atravessou outras sondagens recebidas pelo jogador, como do Crystal Palace, da Inglaterra, e do City Football Group, grupo que gere, entre outros, o Manchester City (ING). Evanilson pertence à Tombense-MG, clube ligado a um dos empresários dele, Eduardo Uram, e está emprestado ao Tricolor.
Descoberto no Estação, do Ceará, Evanilson chegou ao Fluminense em 2013 e passou até pelo Flu Samorin, antigo projeto tricolor na Eslováquia. Em 2019, o atacante foi artilheiro dos campeonatos Carioca e Brasileiro sub-20, com 28 gols no total, e subiu para o profissional. No fim do ano passado, porém, ele não renovou o contrato com o Flu.
Pelo time profissional do Fluminense, Evanilson tem 26 jogos oficiais e 10 gols marcados. A despedida da equipe foi no empate com o Atlético-GO, no Maracanã, quando marcou o gol do Flu.

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