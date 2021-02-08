Destaque da base do Palmeiras e filho de ídolo santista, Ruan Santos comenta a final da Libertadores

Crédito: Vinicius Vieira/V2MM

Além de toda a histórica rivalidade entre Santos e Palmeiras, a final da Copa Libertadores também reservou grandes histórias familiares. Com 1,88m de altura e passadas largas dentro de campo, Ruan Santos pode parecer de longe apenas mais um entre os cem atletas das categorias de base do Palmeiras. No entanto, o zagueiro de 17 anos carrega no sangue o DNA de um ídolo santista. Seu pai, Narciso, defendeu as cores do alvinegro praiano por quase uma década, conquistando títulos e idolatria em mais de 250 partidas pelo Peixe.

Palmeiras campeão! Relembre a trajetória do Verdão até o bi da Libertadores

Dentro do clube palestrino há três temporadas, Ruan chegou ao Verdão após ser descoberto na Portuguesa Santista, e já conquistou quatro títulos na base alviverde. Em 2017, seu primeiro ano, foi campeão da Paulista Cup Sub-14, torneio organizado pelo Desportivo Brasil, clube do interior paulista. Em 2018, levantou o troféu da Copa Votorantim e da We Love Football Sub-15, disputada em solos italianos. Em 2019, conquistou a FAM Cup e foi vice campeão Paulista Sub-17.

Também como defensor, Narciso foi campeão do Torneio Rio-São Paulo 1997, da Copa Conmebol 1998 e do Campeonato Brasileiro 2004 com a camisa do Santos. Ídolo do Peixe, defendeu o clube em 267 partidas entre as temporadas de 1994 e 2005. Atuou também com a seleção brasileira, conquistando a medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta em 1996.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosApós se aposentar dos gramados, o ex-atleta iniciou carreira como treinador das categorias de base do Santos em 2008 e, posteriormente, chegou à base do Palmeiras como treinador do sub-20 em 2012. Durante sua passagem no Alviverde, comandou a equipe principal de forma interina em um Dérbi no Campeonato Brasileiro, após a queda de Luiz Felipe Scolari. A partida terminou com derrota por 2 a 0.

Em entrevista exclusiva ao LANCE!/NOSSO PALESTRA, o zagueiro do Palmeiras contou como foi acompanhar a final entre o clube que defende e o rival, na qual o pai tem grande idolatria. Na conversa, Ruan abriu o jogo e evidenciou a torcida para o Verdão, enfatizando o aprendizado em amar o clube que está há quatro anos.

- Tenho um respeito enorme pelo Santos, mas torci pelo Palmeiras, claro. Desde que cheguei aqui o Palmeiras me proporcionou tudo do bom e do melhor para seguir em busca do meu sonho. Conheço alguns que estão no profissional, é o time que defendo há quatro anos e aprendi a amar esse clube.

Presente em 15 partidas da categoria sub-17, além de uma aparição no sub-20 ao longo da temporada, perguntamos se houve alguma mudança ou algum contato com a nova comissão técnica após a chegada de Abel Ferreira. Junto com os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o preparador físico João Martins, além do analista de desempenho Tiago Costa, Abel adotou um forte discurso de conhecimento e utilização das categorias de base ao longo de sua trajetória na equipe.

- Ainda não tive nenhum contato com Abel e ninguém da sua comissão, ele assumiu no meio da temporada, o Palmeiras estava em três competições e nós (do sub-17) estávamos jogando o Brasileiro e a Copa do Brasil sub-17. Porém estou trabalhando firme para um dia chegar minha oportunidade.

Para finalizar, Ruan completou respondendo em qual jogador da defesa alviverde que mais se inspira. Convicto, a resposta foi em Gustavo Gomez, capitão em boa parte da Libertadores. Em sua justificativa, o jovem destacou a personalidade, técnica e liderança que o paraguaio exerce dentro do elenco.

- Gosto de todos, acho eles seguros quando jogam. Mas me inspiro bastante no Gustavo Gómez, por sua personalidade e liderança dentro do grupo.Arquivo PessoalTendo o seu primeiro contrato profissional assinado em setembro, o vínculo de Ruan com o Palmeiras é válido até o dia 30 de setembro de 2023, com multa de 80 milhões de euros para o exterior (cerca de R$ 528 milhões) e R$ 9 milhões para clubes brasileiros.