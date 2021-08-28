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Despedida? Rafael Navarro fica suspenso e desfalca Botafogo no próximo jogo da Série B

Pretendido pelo Anderlecht, da Bélgica, atacante não poderá atuar contra o Remo por ter levado o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba, no Brasileirão...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 00:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 00:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Desfalque de peso para o Botafogo. Autor do gol na vitória sobre o Coritiba, nesta sexta-feira, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão, Rafael Navarro é desfalque garantido para enfrentar o Remo, no próximo sábado, no Baenão. O atacante está suspenso.
+ Veja a tabela da Série B
O camisa 99 não poderá entrar em campo por ter levado o terceiro cartão amarelo no Couto Pereira e ficar com a suspensão automática na conta. Rafael Moura deve ser o substituto de Enderson Moreira.A questão levantada é: o duelo contra o Coxa teria sido, diante deste contexto de suspensão, a despedida de Rafael Navarro do Botafogo? Vale lembrar que o Anderlecht, da Bélgica, tem interesse no jogador e já conversou sobre salários com seus empresários, mas ainda não enviou nada oficial ao Alvinegro - que ainda mantém esperanças por uma nova renovação.
A janela de transferências no futebol europeu fecha no dia 31, próxima terça-feira. Caso o Anderlecht queira contar com Rafael Navarro a curto prazo, terá que chegar a um acordo com todos os envolvidos até esta data.

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