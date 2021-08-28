Despedida? Rafael Navarro fica suspenso e desfalca Botafogo no próximo jogo da Série B

Desfalque de peso para o Botafogo. Autor do gol na vitória sobre o Coritiba, nesta sexta-feira, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão, Rafael Navarro é desfalque garantido para enfrentar o Remo, no próximo sábado, no Baenão. O atacante está suspenso.

O camisa 99 não poderá entrar em campo por ter levado o terceiro cartão amarelo no Couto Pereira e ficar com a suspensão automática na conta. Rafael Moura deve ser o substituto de Enderson Moreira.A questão levantada é: o duelo contra o Coxa teria sido, diante deste contexto de suspensão, a despedida de Rafael Navarro do Botafogo? Vale lembrar que o Anderlecht, da Bélgica, tem interesse no jogador e já conversou sobre salários com seus empresários, mas ainda não enviou nada oficial ao Alvinegro - que ainda mantém esperanças por uma nova renovação.