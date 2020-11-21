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Desfalque no Vasco, Fernando Miguel é o segundo goleiro com mais defesas no Brasileirão

Goleiro testou positivo para Covid e não enfrentará o São Paulo...

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 15:40

LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 15:40
Crédito: Fernando Miguel faz um bom Brasileiro (Rafael Ribeiro/Vasco
Já são onze os jogadores infectados pela COVID nos últimos dias no Vasco. Essa é a segunda onda de casos que afeta o clube após o retorno do futebol. Os últimos atletas que testaram positivo foram o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Werley e o atacante Talles Magno.
Os três foram titulares no empate em 0 a 0 com o Fortaleza, na última quinta-feira, em São Januário. O camisa 1, inclusive, foi um dos destaques da partida realizando cinco defesas, todas elas após finalizações de dentro da área. Atuação que fez Fernando Miguel se tornar o segundo goleiro com mais intervenções no Campeonato Brasileiro, ficando atrás apenas de Fernando Prass, ex-Vasco, hoje no Ceará.
Miguel foi titular nos 20 jogos do Cruz-Maltino nesse Brasileirão, sofrendo 26 gols e realizando 67 defesas, segundo dados do Sofascore. Fernando é também o goleiro que mais fez bloqueios em conclusões de dentro da área, com 42, apenas dois a menos do que Tadeu, do Goiás, o líder do ranking.
Com a ausência de Fernando Miguel, o jovem Lucão, de apenas 19 anos, deve ser o titular do Vasco no jogo contra o São Paulo, neste domingo, no Morumbi. Essa será a estreia do goleiro na Série A.
GOLEIROS COM MAIS DEFESAS NO BRASILEIRÃO 2020- Dados do Sofascore
1º - Fernando Prass - Ceará - 70 defesas2º - Fernando Miguel - Vasco - 67 defesas3º - Cássio - Corinthians - 66 defesasWilson - Coritiba - 66 defesas5º - Felipe Alves - Fortaleza - 65 defesas
GOLEIROS COM MAIS DEFESAS EM FINALIZAÇÕES DE DENTRO DA ÁREA
1º - Tadeu - Goiás - 44 defesas2º - Fernando Miguel - Vasco - 42 defesas3º - Fernando Pras - Ceará - 41 defesas4º - Wilson - Coritiba - 39 defesas5º - Cássio - Corinthians - 37 defesas

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