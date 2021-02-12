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Desde de julho de 2019 no Palmeiras, Luiz Adriano completa três partidas inteiras em sequência pela primeira vez

O camisa 10 atingiu marca inédita em momento intenso da temporada
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LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 10:00

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 10:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Artilheiro do time na temporada, Luiz Adriano foi anunciado pelo Verdão em julho de 2019 e, pela primeira vez desde então, o atacante completou três jogos seguidos sem ser substituído ao longo dos 90 minutos.
ATUAÇÕES: Felipe Melo perde pênalti decisivo, e Weverton volta a se destacar no Palmeiras
No empate em 0 a 0 diante do Al-Ahly na tarde de ontem, o camisa 10 completou a marca inédita depois de encarar, também Santos e Tigres. Entre a final da Libertadores e a estreia no Mundial, o Palmeiras enfrentou o Botafogo no Allianz Parque, porém o atacante nem sequer foi relacionado.Com 27 gols marcados em 63 jogos pelo Palmeiras, Luiz Adriano retornou ao Brasil vindo do Spartak Moscou, da Rússia, e participou das conquistas do Campeonato Paulista e da Libertadores de 2020. No momento em que atinge essa marca, sua condição física, tão criticada, responde positivamente.Decisivo em vários momentos, Luiz Adriano marcou gols importantes na temporada e é um dos principais jogadores do time em 2020/2021. Por outro lado, o atacante já sofreu com algumas lesões ao longo de sua passagem pelo Alviverde que o impediram de ter uma grande sequência de jogos.
O Palmeiras desembarca no Brasil nesta sexta e inicia a preparação para o duelo contra o Fortaleza no próximo domingo (14), às 18h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, válido pelo Campeonato Brasileiro.

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