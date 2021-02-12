Desde de julho de 2019 no Palmeiras, Luiz Adriano completa três partidas inteiras em sequência pela primeira vez

No empate em 0 a 0 diante do Al-Ahly na tarde de ontem, o camisa 10 completou a marca inédita depois de encarar, também Santos e Tigres. Entre a final da Libertadores e a estreia no Mundial, o Palmeiras enfrentou o Botafogo no Allianz Parque, porém o atacante nem sequer foi relacionado.Com 27 gols marcados em 63 jogos pelo Palmeiras, Luiz Adriano retornou ao Brasil vindo do Spartak Moscou, da Rússia, e participou das conquistas do Campeonato Paulista e da Libertadores de 2020. No momento em que atinge essa marca, sua condição física, tão criticada, responde positivamente.Decisivo em vários momentos, Luiz Adriano marcou gols importantes na temporada e é um dos principais jogadores do time em 2020/2021. Por outro lado, o atacante já sofreu com algumas lesões ao longo de sua passagem pelo Alviverde que o impediram de ter uma grande sequência de jogos.