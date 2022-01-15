Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Depois de lesão, Augusto revela expectativa por futuro no Santos

Meia chegou emprestado pelo Real Madrid, sofreu uma lesão complicada e ainda não teve oportunidade de estrear com a camisa do time principal do Peixe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2022 às 16:05

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 16:05

O meia Augusto Gálvan chegou ao Santos em agosto do ano passado, vindo por empréstimo do Real Madrid. Aos 22 anos, o jogador ainda não estreou pelo principal, chegou a marcar gol pelo Sub-23 e ainda teve uma séria lesão no adutor. Depois da temporada de 2021 com oscilações, ele espera fazer diferente esse ano e falou da expectativa no Peixe."Minha expectativas são as melhores, fazendo meu trabalho e buscando as oportunidades eu tenho certeza que será uma temporada muito boa para o Santos e consequentemente pra mim.", afirmou.Augusto chegou a ser relacionado em algumas partidas pelo time principal, mas ainda não fez sua estreia. Ao DIÁRIO, o meia falou sobre o que pode ser seu diferencial para chamar a atenção do técnico Fábio Carille.
"Acho que pela visão de jogo, eu consigo encaixar bem buscando os espaços, mas sempre fazendo meu papel defensivamente.", revelou Augusto.
O Santos optou por "descer" o jogador ao Sub-23 para ganhar mais minutagem antes de ser aproveitado no profissional. O jogador foi inscrito na Copa Paulista, atuou em algumas partidas e chegou a marcar gol na competição. Augusto avaliou sua passagem pelo Santos B.
"Poderia ser melhor, mas feliz pelo gol e o ganho de ritmo de jogo. É sempre bom estar competindo.", disse o meia.
Durante uma partida contra o São Bernardo, pela Copa Paulista, em outubro, o meia foi substituído e, desde então, ficou afastado das atividades no Peixe.
Volta por cima
Augusto Gálvan sofreu uma lesão séria no adutor e não atuou no restante da temporada. Ele contou sobre o período de lesão ao DIÁRIO e quer dar a volta por cima em 2022.
"Foi complicado, foi uma lesão considerada grave e me assustou um pouco, mas esta temporada com certeza será diferente, sem lesões e com bastante vitórias do Santos.", contou.
O jogador, que pertence ao Real Madrid, ficará emprestado ao Peixe até junho de 2022.
O atleta deixou o São Paulo em 2017 após venda ao clube merengue. A saída do jogador do clube do Morumbi teve roteiro parecido com a de Kaio Jorge do Santos.
Como o contrato estava próximo de acabar, o Tricolor Paulista se viu “obrigado” a negociar o jogador para conseguir lucrar. Enquanto esteve no São Paulo, Augusto chegou a ser convocado para as seleções de base do Brasil.
O Real Madrid pagou 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões) como compensação ao São Paulo. O contrato ainda previa 2 milhões de Euros em caso de bônus por metas atingidas, assim como o de Kaio Jorge. No caso de Augusto, ele não chegou a ser integrado ao time profissional do Real Madrid.
No São Paulo, o jogador fez parte de uma geração super campeã. Ao todo a geração de 1999 foi tricampeã paulista na base de forma consecutiva, vencendo o sub-15 em 2014 e o sub-17 em 2015 e 2016, a Copa do Brasil Votorantim sub-15 de 2014 e também foi campeã da Taça BH sub-17 em 2016.
Na temporada 2018/2019, o jogador entrou em campo em 19 jogos (4 como titular) pelo Real Madrid Castilla (como o Santos B). Já em 2019/2020, foram 6 jogos, sendo 15 no banco e 53 minutos na terceira divisão pelo Cultural Leonesa. Na última temporada, 15 jogos, sendo 9 como titular e 2 gols no Las Rozas (terceira divisão espanhola).
Embora os poucos jogos como titular, o Augusto Galván conseguiu um grande feito pelo Cultural Leonesa. O jogador esteve em campo na classificação histórica do time espanhol contra o todo poderoso Atlético de Madrid, de Simeone, por 2 a 1, na Copa do Rei.
Crédito: ReveladonabasedoSãoPaulo,Augustoesperaporumbom2022noSantos(FOTO:IvanStorti/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados