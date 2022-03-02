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Depois de atuar na Arábia Saudita, Muralha, ex-Flamengo, não descarta retorno ao Brasil

Meio-campista brasileiro deixou o Oriente Médio recentemente e está livre no mercado...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 19:29

Publicado em 02 de Março de 2022 às 19:29

Depois de vestir a camisa do Al-Qadisiya, da Arábia Saudita, o meio-campista Muralha, ex-Flamengo, não descarta um retorno ao futebol brasileiro para esta temporada. Segundo o jogador, atuar em seu país seria bom para continuar em alto nível.
- Estamos conversando com todas as possibilidades, mas, claro, estar no Brasil, com a possibilidade de atuar em um Brasileiro da Série A ou B, seria muito bom para mim. Penso nisso também. A gente deve definir isso nos próximos dias - disse.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
O jogador falou, também, sobre seus ótimos números nos últimos anos.
+ Zagueiro Pablo está deixando a Rússia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos
- Desde a minha ida para a Coreia do Sul tive uma ótima sequência. Na Arábia Saudita não foi diferente. Estive sempre em campo neste período e isso é muito bom. Procurei fazer meu melhor neste período.
Crédito: MuralhaemaçãopeloAl-Qadisiya,daArábiaSaudita(Foto:Divulgação/Al-Qadisiya

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