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Depois de 27 jogos em 93 dias, Santos tem semana livre para treinos

Desde o início do Campeonato Brasileiro o técnico Fernando Diniz ainda não teve uma semana cheia para treinos no Santos. Agora, ele terá duas em sequência...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 10:31

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 10:31
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Depois de uma maratona de 27 jogos em 93 dias, uma média de quase um jogo a cada três dias, o Santos terá uma semana livre de treinos, a primeira semana cheia depois do início do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz, que sofre pressão por resultados melhores no comando do clube, terá tempo para treinar com os reforços.Desde o início do Brasileirão, no final do maio, o Peixe não teve mais de cinco dias de intervalo entre duas partidas entre Copa Sul-Americana (4 jogos), Copa do Brasil (5 jogos) e os próprios jogos da competição (18 jogos). Diniz terá semana livre para treinar antes da partida do próximo sábado, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.
O treinador pode começar a contar com os reforços contratados para o segundo semestre. O meia Augusto já ficou à disposição na partida contra o Flamengo. O zagueiro Emiliano Velazquez será apresentado nesta segunda e pode ser uma opção assim que regularizo. Léo Baptistão já treina no clube e aguarda a documentação da China para poder estrear. Diego Tardelli pediu um prazo maior, mas em breve estará à disposição. Outro reforço esperado para o jogo contra o Cuiabá é o atacante Marinho.Depois do confronto de sábado, o Alvinegro terá outra semana livre de treinos até a partida contra o Bahia, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do segundo turno do Brasileiro. Serão duas semanas cheias entre os jogos do Brasileiro, e depois terá a decisão contra o Athletico-PR, também na Vila, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.
A tendência é que o meia Augusto e o atacante Tardelli, únicos reforços deste segundo semestre regularizados a tempo para a competição, possam ficar a disposição do Santos. A expectativa é ter o atacante Marinho de volta a equipe na decisão. Com o revés por 1 a 0 na ida, o Peixe busca reverter o placar contando com duas semanas livres e mais alguns reforços.
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