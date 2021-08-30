Depois de 27 jogos em 93 dias, Santos tem semana livre para treinos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Depois de uma maratona de 27 jogos em 93 dias, uma média de quase um jogo a cada três dias, o Santos terá uma semana livre de treinos, a primeira semana cheia depois do início do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz, que sofre pressão por resultados melhores no comando do clube, terá tempo para treinar com os reforços.Desde o início do Brasileirão, no final do maio, o Peixe não teve mais de cinco dias de intervalo entre duas partidas entre Copa Sul-Americana (4 jogos), Copa do Brasil (5 jogos) e os próprios jogos da competição (18 jogos). Diniz terá semana livre para treinar antes da partida do próximo sábado, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

O treinador pode começar a contar com os reforços contratados para o segundo semestre. O meia Augusto já ficou à disposição na partida contra o Flamengo. O zagueiro Emiliano Velazquez será apresentado nesta segunda e pode ser uma opção assim que regularizo. Léo Baptistão já treina no clube e aguarda a documentação da China para poder estrear. Diego Tardelli pediu um prazo maior, mas em breve estará à disposição. Outro reforço esperado para o jogo contra o Cuiabá é o atacante Marinho.Depois do confronto de sábado, o Alvinegro terá outra semana livre de treinos até a partida contra o Bahia, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do segundo turno do Brasileiro. Serão duas semanas cheias entre os jogos do Brasileiro, e depois terá a decisão contra o Athletico-PR, também na Vila, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.