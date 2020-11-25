Defensa y Justicia x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O Vasco encara o Defensa y Justicia (ARG), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira. Em meio à comoção pela morte de Diego Maradona, a partida será em solo argentino. As duas equipes vão mal das pernas nos respectivos campeonatos nacionais - o Cruz-Maltino ainda tem nove desfalques por Covid-19, além do técnico Ricardo Sá Pinto.FICHA TÉCNICADEFENSA Y JUSTICIA X VASCO