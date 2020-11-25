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futebol

Defensa y Justicia x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Time argentino vem em má fase enquanto o cruz-maltino tenta se reorganizar com Ricardo Sá Pinto - embora o português, com Covid-19, tenha ficado no Rio...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 18:42

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 18:42
Crédito: MATIAS DELACROIX / POOL / AFP
O Vasco encara o Defensa y Justicia (ARG), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira. Em meio à comoção pela morte de Diego Maradona, a partida será em solo argentino. As duas equipes vão mal das pernas nos respectivos campeonatos nacionais - o Cruz-Maltino ainda tem nove desfalques por Covid-19, além do técnico Ricardo Sá Pinto.FICHA TÉCNICADEFENSA Y JUSTICIA X VASCO
Data/Hora: 26/10/2020, às 21h30Local: Norberto Tomaghello, em Florencio Varela (ARG)Árbitro: Andres Matonte (URU)Assistentes: Carlos Barreirro (URU) e Martin Soppi (URU)VAR: Jhon Ospina (COL)Onde ver: Conmebol TV e tempo real do LANCE!
DEFENSA Y JUSTICIA (Hernán Crespo)Unsain, Rodríguez, Martínez, Frías; Acevedo, Fernández, Camacho e Loaiza; Rius, Pizzini e Romero
Lesionado: -Suspenso: -
VASCO (Técnico: Alexandre Grasseli)Lucão, Miranda, Marcelo Alves e Leandro Castan; Léo Matos, Marcos Junior, Gil e Neto Borges; Vinícius, Cano e Torres.
Lesionados: Fintelman, Breno, Ramon, Werley, Ulisses, Jadson, Fellipe Bastos, Benítez, Talles Magno, Tiago Reis e Ribamar.Suspenso: Andrey
-> Confira a tabela da Copa Sul-Americana
Palpites: Na redação do LANCE!, 40% das pessoas acreditam em vitória do Defensa y Justicia, outros 40% entendem que o empate é o resultado mais provável e 20% apostam em vitória do Vasco.

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