Decisivo em final e com bom aproveitamento pelo Bahia, Ronaldo projeta 'rendimento ainda maior'

Crédito: Divulgação/EC. Bahia

Se os planos na Copa do Nordeste não foram exitosos, no Campeonato Baiano, depois da vitória sobre o Atlético de Alagoinhas, no último fim de semana, a vitória veio - após 13 cobranças de pênaltis - e fez com que o caneco estadual fosse levantado pela 49ª vez na história do Tricolor.

E, por falar em números expressivos, o volante Ronaldo, que está em busca da titularidade na equipe principal, apresenta um aproveitamento respeitável.

Autor da assistência para o gol de empate na última decisão, Ronaldo possui, hoje, uma invencibilidade quanto às partidas que é acionado em 2020 e um aproveitamento de 70,8%, em nove jogos - cinco vitórias e quatro empates -, sendo cinco na Copa do Nordeste e quatro no Baiano.

Aos 23 anos, Ronaldo está à frente de Flavio (16 jogos) e Gregore (16 jogos), por exemplo, que têm 62,5% e 53,3% de aproveitamento, respectivamente. Ele falou sobre a concorrência e busca pelo "rendimento cada vez melhor".

- Nosso grupo é de qualidade, e sempre procuramos nos preparar bem porque sabemos que ainda temos muito jogos até o final desta temporada. Quem ganha com isso é o Bahia, e a concorrência sempre nos fará crescer e buscar um rendimento cada vez melhor - salientou Ronaldo.

UM ANO DE CASA