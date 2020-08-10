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Decisivo em final e com bom aproveitamento pelo Bahia, Ronaldo projeta 'rendimento ainda maior'

Volante, de 23 anos, está emprestado pelo Flamengo até o final deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 18:11

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 18:11

Crédito: Divulgação/EC. Bahia
Se os planos na Copa do Nordeste não foram exitosos, no Campeonato Baiano, depois da vitória sobre o Atlético de Alagoinhas, no último fim de semana, a vitória veio - após 13 cobranças de pênaltis - e fez com que o caneco estadual fosse levantado pela 49ª vez na história do Tricolor.
E, por falar em números expressivos, o volante Ronaldo, que está em busca da titularidade na equipe principal, apresenta um aproveitamento respeitável.
Autor da assistência para o gol de empate na última decisão, Ronaldo possui, hoje, uma invencibilidade quanto às partidas que é acionado em 2020 e um aproveitamento de 70,8%, em nove jogos - cinco vitórias e quatro empates -, sendo cinco na Copa do Nordeste e quatro no Baiano.
Aos 23 anos, Ronaldo está à frente de Flavio (16 jogos) e Gregore (16 jogos), por exemplo, que têm 62,5% e 53,3% de aproveitamento, respectivamente. Ele falou sobre a concorrência e busca pelo "rendimento cada vez melhor".
- Nosso grupo é de qualidade, e sempre procuramos nos preparar bem porque sabemos que ainda temos muito jogos até o final desta temporada. Quem ganha com isso é o Bahia, e a concorrência sempre nos fará crescer e buscar um rendimento cada vez melhor - salientou Ronaldo.
UM ANO DE CASA
Recentemente, Ronaldo completou um ano a serviço do Bahia. O meio-campista está emprestado pelo Flamengo ao Esquadrão até dezembro de 2020 (a princípio). Ao todo, acumula 23 partidas e um gol marcado pelo clube.

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