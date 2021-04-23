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De volta ao DM do Flamengo, Rodrigo Caio fala sobre recuperação: 'A vida é feita de desafios'

Zagueiro tem convivido com problemas físicos desde a última temporada e teve constatada nesta sexta-feira uma 'grande fibrose' no adutor da coxa direita
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Publicado em 23 de Abril de 2021 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 15:35
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A manhã de sexta-feira trouxe atualizações sobre a situação física de Rodrigo Caio. Após disputar 45 minutos no jogo contra a Portuguesa, no último sábado, o zagueiro voltou a sentir desconforto no adutor da coxa direita. Os exames realizados não apontaram uma lesão, mas detectaram uma "grande fibrose" no local.
+ Exames não apontam nova lesão, mas Rodrigo Caio, do Flamengo, segue os trabalhos de recuperaçãoDessa forma, camisa 3 seguirá com os trabalhos de recuperação no Ninho do Urubu e desfalcará a equipe no duelo contra o Volta Redonda, neste sábado. A presença dele na partida contra o Unión La Calera, na próxima terça-feira, é considerada difícil, mas não está descartada.
Nesta tarde de sexta, Rodrigo Caio usou as redes sociais para se manifestar e mostrou determinação para voltar aos gramados.
+ Com Pepê de saída, Flamengo tem oito jogadores com vínculo perto do fim; confira a duração dos contratos do elenco
- Nossa vida é feita de desafios. E isso é o que mais me motiva para seguir sempre em frente com a convicção de que Deus tem um propósito para tudo. Rodrigo Caio tem convivido com problemas físicos desde a última temporada pelo Flamengo. Em 2021, o zagueiro disputou apenas três dos 12 jogos do Flamengo (90' em apenas um). Ele iniciou a temporada no departamento médico após disputar a reta final do Brasileirão-2020 no sacrifício e ter a lesão na coxa direita agravada.

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