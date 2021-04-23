De volta ao DM do Flamengo, Rodrigo Caio fala sobre recuperação: 'A vida é feita de desafios'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A manhã de sexta-feira trouxe atualizações sobre a situação física de Rodrigo Caio. Após disputar 45 minutos no jogo contra a Portuguesa, no último sábado, o zagueiro voltou a sentir desconforto no adutor da coxa direita. Os exames realizados não apontaram uma lesão, mas detectaram uma "grande fibrose" no local.

+ Exames não apontam nova lesão, mas Rodrigo Caio, do Flamengo, segue os trabalhos de recuperaçãoDessa forma, camisa 3 seguirá com os trabalhos de recuperação no Ninho do Urubu e desfalcará a equipe no duelo contra o Volta Redonda, neste sábado. A presença dele na partida contra o Unión La Calera, na próxima terça-feira, é considerada difícil, mas não está descartada.

Nesta tarde de sexta, Rodrigo Caio usou as redes sociais para se manifestar e mostrou determinação para voltar aos gramados.

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