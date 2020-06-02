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De volta ao Cruzeiro, Lucas França quer usar sua experiência para ajudar a Raposa em sua recuperação

O goleiro voltou de duas temporadas fora, no Nacional, de Portugal e Ceará, sendo reintegrado ao grupo principal da equipe celeste...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 20:30

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 20:30

Crédito: Lucas França está de volta ao grupo principal do Cruzeiro e se sente mais experiente para ajudar a Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Revelado pelas divisões de base do Cruzeiro, o goleiro Lucas França está de volta à Raposa, após quase dois anos emprestado para Nacional, de Portugal, e Ceará. Ele foi reintegrado ao grupo da Raposa na última segunda-feira,1º de junho, o atleta chega mais experiente e com mais rodagem para ajudar o Cruzeiro a ter uma grande temporada.
-Fui formado no Cruzeiro e para mim é gratificante voltar para a minha casa, voltar para o meu lar, onde eu me sinto à vontade. É um motivo de muita felicidade, muita alegria estar de volta, representando esta camisa, representando esta nação, com mais experiência, mais rodagem-comentou.E MAIS:Perto de marca histórica no Cruzeiro, Ariel Cabral vira 'parça' de AnguloTROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça!Em visita ao Cruzeiro, presidente da FMF 'bate o pé' e diz que Mineiro será concluído dentro de campoMesmo com atletas contaminados pela COVID-19, Galo, Raposa e Coelho mantém treinamentosEm cerimônia sem pompa, Sérgio Rodrigues assume o CruzeiroLucas França, que disputou quatro partidas pelo time profissional da Raposa, ressaltou ainda o fato de voltar a trabalhar com o amigo Fábio e com o técnico Enderson Moreira. -Desde 2011, quando eu cheguei (às divisões de base), o Fábio era a inspiração para todos os goleiros e poder subir para os profissionais e trabalhar com ele é gratificante demais. Longos anos de amizade, de parceria, de aprendizado, de experiência. O Fábio é meu padrinho de casamento, então, o ciclo nosso de amizade é muito bom e a cada dia eu aprendo mais com ele, dentro e fora de campo-disse o goleiro, para complementar em seguida: -Já o Enderson Moreira eu tive duas passagens com ele no Ceará. O trabalho dele e da comissão técnica é muito intenso, dinâmico. Ele sempre busca tirar o máximo de cada jogador, é um professor, sempre que precisa ele explica o que acha melhor, para que os jogadores possam evoluir a cada dia. Fizemos bons trabalhos no Ceará e agora está sendo gratificante também trabalhar com ele novamente, aqui no Cruzeiro- concluiu. E MAIS:Vinícius Popó, do Cruzeiro, testa positivo para a Covid-19 e é afastado dos treinos pelo clube mineiroLéo vê Cruzeiro em processo de renovação e está esperançoso com a nova direção do clubePara Enderson Moreira, crise no Cruzeiro é uma oportunidadeLuiz Gomes: ‘Cruzeiro aposta em notáveis para sair do buraco. Mas isso basta?’Matheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19 E MAIS:

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