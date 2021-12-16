De olho no zagueiro: Vasco negocia a contratação Anderson Conceição, do Cuiabá

O Vasco, finalmente, avança na reformulação do elenco para a próxima temporada. Para o miolo de zaga, quem pode chegar em São Januário é Anderson Conceição, do Cuiabá. A informação foi publicada originalmente pelo perfil "Arena Cruzmaltina" e confirmada pelo LANCE!.Anderson tem 32 anos, tem mais um ano de contrato com o clube do Mato Grosso, mas disputou somente três jogos como titular na última Série A do Campeonato Brasileiro. A tendência é de final feliz na negociação.

O alvo cruz-maltino é um andarilho do mundo do futebol. Já defendeu uma série de clubes, alguns do interior paulista e outros de quatro países diferentes. Esteve no Cuiabá pela terceira temporada consecutiva.

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Não só por culpa dos zagueiros, mas a defesa do Vasco foi a segunda pior da última Série B, com 52 gols sofridos. Ernando e Walber já foram embora, Leandro Castan deverá seguir o mesmo caminho e Miranda está suspenso preventivamente. Atualmente, o elenco conta com Ulisses e Ricardo Graça.