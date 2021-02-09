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De olho no título, Flamengo terá que melhorar cenário do primeiro turno nas rodadas finais do Brasileirão

Rubro-Negro somou apenas quatro pontos nas três últimas partidas do primeiro turno, diante de Corinthians, Inter e São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 07:05

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 07:05

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O empate com o Red Bull Bragantino, no último domingo, freou a arrancada recente do Flamengo e impediu o clube de assumir a liderança provisória do Brasileirão. Mas, nem por isso, o Rubro-Negro jogou a toalha pelo título e, agora, aposta todas fichas em um desempenho perfeito nas rodadas finais para reverter a situação.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do BrasileirãoAtualmente um ponto atrás do líder Internacional, o Flamengo pode ver a distância aumentar para quatro pontos se o Colorado vencer o Sport, no Beira-Rio, nesta quarta-feira.
Sem depender apenas de si, o Rubro-Negro não tem margem para novos tropeços, e os nove pontos diante Corinthians, Inter e São Paulo serão cruciais para a equipe comandada por Rogério Ceni ter chances de se sagrar campeã.
Nesta mesma sequência no primeiro turno, ainda sob o comando de Domènec Torrent, o Flamengo somou apenas quatro pontos. O momento também marcou uma virada de fase da equipe, que vinha em ascensão, mas entrou em crise em seguida, culminando na demissão do treinador catalão.
Contra o Corinthians, na Neo Química Arena, o Flamengo confirmou o bom momento que passava e goleou por 5 a 1. A equipe ficou com a mesma pontuação que o líder Inter, mas perdeu a oportunidade de assumir a liderança no confronto direto da 18ª rodada: empate em 2 a 2 no Beira-Rio, com gol salvador de Everton Ribeiro, já nos acréscimos.
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Na partida seguinte, o Flamengo teve uma nova chance de se tornar líder e abrir três pontos de vantagem na ponta da tabela, mas fracassou. Foi goleado pelo São Paulo por 4 a 1, em pleno Maracanã, dando fim a uma invencibilidade de oito jogos na competição.
Agora, com mandos invertidos, a meta é melhorar o cenário para terminar o Brasileirão com 74 pontos e uma chance maior de ser campeão. Mas a classificação indica que a vida de Rogério Ceni e seus comandados não será nada fácil. Isso porque Corinthians e São Paulo estão na briga por vaga na Libertadores, enquanto o duelo contra o Inter será praticamente uma "final" em pontos corridos.
Vale lembrar que vencer essas três partidas não será suficiente para o Flamengo garantir o octacampeonato. Ainda assim, será preciso torcer para o Colorado perder pontos diante de Sport (em casa), Vasco (fora) ou Corinthians (em casa).

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