De olho no Brasil de Pelotas, Vasco atualiza a situação de quatro atletas no departamento médico

Crédito: Ernando, do Vasco, sofreu um trauma no ombro esquerdo no treinamento do último sábado (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco treinou nesta terça-feira de olho no duelo contra o Brasil de Pelotas, na próxima sexta-feira, às 19h, em São Januário, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, alguns jogadores estão no departamento médico e podem desfalcar a equipe diante do Xavante. O clube carioca divulgou uma atualização sobre quatro atletas: Ernando, Sarrafiore, Michel e Bruno Gomes.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro De acordo com o clube carioca, o zagueiro Ernando apresentou uma melhora nos sintomas, porém segue em tratamento na fisioterapia. Vale lembrar que o defensor sofreu um trauma no ombro esquerdo durante o treinamento do último sábado, no CT Moacyr Barbosa. Ainda não há previsão de retorno aos treinamentos com o grupo.

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Além dele, o volante Bruno Gomes também ficou de fora do jogo contra a Ponte Preta por ter sentido uma forte dor na altura do trapézio. Segundo a atualização, ele também apresentou melhora e segue tratamento na fisioterapia. Quanto ao retorno, a tendência é que esteja com o grupo nos treinamentos ainda neste semana.

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