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futebol

De olho em Raphael Veiga, clube norte-americano prepara oferta ao Palmeiras

Equipe de David Beckham vai mandar representantes para o Brasil e oferta é de R$ 68 milhões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2021 às 10:00

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: Cesar Greco
O Inter Miami, dos Estados Unidos, tem o interesse em Raphael Veiga e deve fazer uma oferta para o Palmeiras no valor de 12 milhões de dólares, cerca de R$ 68 milhões. A informação é de Bruno Andrade, do Uol.
O Palmeiras tem 65% dos direitos econômicos do atleta e o clube ficaria com cerca de R$ 44 milhões caso o negócio aconteça.O time que tem como presidente David Beckham vai enviar representantes ao Brasil para acompanhar mais de perto o desempenho do meia e iniciar as conversas com a diretoria palmeirense. Veiga é o artilheiro do time na temporada com 13 gols, além de cinco assistências.
Raphael Veiga tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024 e 154 compromissos com a camisa do clube, com 38 gols marcados.

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