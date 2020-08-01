De forma gradual, Fluminense inicia reabertura de Laranjeiras no dia 17

Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.

O Fluminense dará início ao processo de reabertura de suas atividades sociais na sede de Laranjeiras. O retorno será a partir do dia 17 de agosto e será feito de forma gradual. A progressão será definida a partir de reavaliações periódicas das autoridades competentes. A manutenção da abertura e evolução à outras fases, estará condicionada à redução e/ou permanência dos patamares de contaminação relatados neste momento.

Na fase 1, de 17/08 a 20/09, o sócio deverá realizar agendamento, especificando horário e atividade que irá participar no clube. Este procedimento deverá ser feito por telefone e sempre visando ao dia posterior. Os atletas também deverão agendar seus treinos. Vale ressaltar que todas estas atividades, inicialmente, terão duração máxima de uma hora e haverá restrições às demais áreas sociais fechadas. Horário de funcionamento do clube: 8h às 17h (segunda a sábado). Aos domingos, o clube ficará fechado para limpeza e desinfecção geral.

De acordo com as novas regras, a piscina olímpica terá seu uso destinado a um atleta por raia. Os sócios, que praticam nado diariamente, terão direito a utilizar a piscina de aprendizado (um por raia). O parque aquático não estará aberto para lazer.

Apenas duas quadras de tênis estarão liberadas para partidas, exclusivamente, de simples. No estande de tiro esportivo, será permitido um atirador por baia na prática deste esporte. Já a caminhada ao redor do campo de Laranjeiras estará liberada para cinco associados por hora.

Não será permitido trocar de roupa ou tomar banho nas dependências da sede. Por isso, os associados e atletas devem chegar já utilizando os equipamentos necessários. Bares e restaurantes irão trabalhar somente no sistema walk thru e delivery, sendo vedada a permanência de clientes no local. O agendamento deverá ser feito direto com cada estabelecimento. A academia (marcação direto com os professores) terá seu quadro reduzido em respeito às regras de ouro da Prefeitura do Rio. Salão de beleza terá 50% das cadeiras em uso e a marcação prévia será feito pelo telefone do clube.AGENDAMENTO

Vale ressaltar que todo agendamento deverá ser feito sempre no dia anterior, das 9h às 17h.

Sócios (caminhada e nado de condicionamento): 3179-7454.

Tiro esportivo: 3179-7472.

Atletas: direto com seus respectivos técnicos.

PROTOCOLOS PARA A PRESENÇA DE ASSOCIADOS NO CLUBE:

* Ausência de sinais e sintomas da Covid- 19 e de contato íntimo com doentes nos últimos 14 dias;

* A capacidade de associados dentro do clube será de 1/3 nas duas etapas iniciais;

* Uso obrigatório de máscaras em todas as dependências do clube;

* Higienização das mãos;

* Aferição, na entrada do clube, de temperatura corporal através de termômetros sem toque. A mesma deve estar abaixo de 37°C;

* Não será permitido o acesso de convidados ou visitantes;

* Manter inicialmente o isolamento social dos sócios inclusos na população de risco da doença (idosos e portadores de comorbidades).

* A piscina social se manterá fechada para lazer;

* A área infantil não estará disponível nesta fase do cronograma;

* Distanciamento preservado de pelo menos dois metros entre os associados nas dependências do clube;

* Evitar mais do que quatro pessoas por vez no interior dos banheiros e ou vestiários;

*Associados e atletas devem chegar ao clube já utilizando os equipamentos para a prática do esporte marcado (não será permitido trocar de roupa ou banho nas dependências do clube)

* Sala de Troféus, sauna e massagem permanecerão fechados.

* Evitar aglomerações em quaisquer áreas do clube;

* O sistema de biometria estará suspenso e com isto o associado deverá apresentar a carteira de sócio;