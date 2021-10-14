David Braz comenta derrota do Fluminense e irregularidade do Brasileiro: 'A sequência é dura'

Nesta quarta-feira, o Fluminense perdeu para o Corinthians, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileiro. Após a partida, David Braz, que substituiu Luccas Claro na zaga, afirmou que o gol adversário ocorreu na hora em que o Tricolor poderia melhorar. O defensor aproveitou para destacar a irregularidade das equipes na Série A do campeonato e projetou a sequência.- Infelizmente foi na hora errada, bem na hora da mudança. [Marcão] colocou jogadores que vem entrando bem nos últimos jogos, e acabamos pecando ali e dando espaço para os cruzamentos, principalmente. Eles foram felizes, mas a gente tem que levantar a cabeça porque o Campeonato Brasileiro é assim, muito difícil. Todo mundo está oscilando na competição, você vê os outros jogos, as últimas equipes que venceram a última partida, perderam nessa rodada. Enfim, vamos levantar a cabeça porque a sequência é dura. São quatro jogos fora e o clássico. Vamos buscar recuperar na próxima partida, contra o Athletico Paranaense - disse. > Confira a classificação da Série A do Brasileiro