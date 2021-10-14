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David Braz comenta derrota do Fluminense e irregularidade do Brasileiro: 'A sequência é dura'

Zagueiro substituiu Luccas Claro, que cumpriu suspensão; David Braz fez o sexto jogo pelo Fluminense no Brasileiro...
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Publicado em 

13 out 2021 às 23:15

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 23:15

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense
Nesta quarta-feira, o Fluminense perdeu para o Corinthians, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileiro. Após a partida, David Braz, que substituiu Luccas Claro na zaga, afirmou que o gol adversário ocorreu na hora em que o Tricolor poderia melhorar. O defensor aproveitou para destacar a irregularidade das equipes na Série A do campeonato e projetou a sequência.- Infelizmente foi na hora errada, bem na hora da mudança. [Marcão] colocou jogadores que vem entrando bem nos últimos jogos, e acabamos pecando ali e dando espaço para os cruzamentos, principalmente. Eles foram felizes, mas a gente tem que levantar a cabeça porque o Campeonato Brasileiro é assim, muito difícil. Todo mundo está oscilando na competição, você vê os outros jogos, as últimas equipes que venceram a última partida, perderam nessa rodada. Enfim, vamos levantar a cabeça porque a sequência é dura. São quatro jogos fora e o clássico. Vamos buscar recuperar na próxima partida, contra o Athletico Paranaense - disse. > Confira a classificação da Série A do Brasileiro
Com o resultado, o Tricolor estacionou nos 33 pontos e se distanciou ainda mais do G6, zona de classificação para a Libertadores. No próximo domingo, o Fluminense enfrenta o Athletico-PR, às 16h, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

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