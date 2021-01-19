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futebol

Danilo é anunciado como novo técnico do sub-23 do Corinthians

Ídolo como jogador, ex-meia encerrou a carreira em 2019 e tirou a licença B de treinador junto a CBF...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 17:04

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 17:04

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Com direito a enigma nas redes sociais, o Corinthians anunciou que o ex-meia Danilo será o novo técnico da equipe sub-23 do clube.
Através da conta oficial no Twitter, o Timão publicou uma foto onde o ídolo aparece borrado e a seguinte operação matemática para ser resolvida: 20 + 8 + 359 + 35, ocultando o resultado.
Os números representam a camisa que Danilo vestiu enquanto jogador do TImão (20), a quantidade de títulos conquistados pelo clube (8), o número de partidas (359) e de gols marcados (35). Ao site oficial do Corinthians, Danilo revelou que o convite para o novo cargo partiu do presidente Duílio Monteiro Alves, o gerente de futebol Alessandro Nunes e o coordenador técnico da base e do sub-23, Alex, os dois últimos companheiros do novo treinador na conquista da Libertadores, em 2012, todos como atletas.
- Uma grande oportunidade. Fui atleta por 20 anos e tenho muito a passar para frente. Eu vinha estudando, fiz cursos da CBF e recebi o convite do Duílio, Alessandro e do Alex. Iniciar a carreira aqui é uma honra. Vamos trabalhar muito para ter grandes resultados - disse Danilo.
O ex-jogador pendurou as chuteiras em 2019, após uma temporada pelo Vila Nova, de Goiás, onde fez 15 jogos e três gols. Após isso, conseguiu a licença B da CBF, que deu o direito a ele comandar equipes de base.
Após a chegada de Danilo, Edson Leivinha deixa o comando do time sub-23 corintiano, mas não o clube. O treinador se juntará a Alex e Fernando Yamada, na coordenação e gerência da base.

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