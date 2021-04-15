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futebol

Daniel comenta a sua melhora com a camisa do Bahia

Jogador tem se destacado neste começo de ano e ganhou a confiança de Dado Cavalcanti...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 16:46
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
Um dos xodós do técnico Dado Cavalcanti é o meio-campo Daniel. Titular da equipe, o jogador vive uma grande fase técnica e espera render muito mais no Tricolor.
+ Quem venceria um duelo entre Seleção do Nordeste e Seleção do Sudeste hoje? Veja os times!
Na coletiva de imprensa, ele explicou que a sua evolução é fruto de um trabalho particular, que envolve uma série de questões, como, por exemplo, a sua alimentação.
‘Esse ano, diferentemente do ano passado, fiz um trabalho especial, com nutricionista, preparadores, fazendo academia todos os dias, me alimentando melhor. Pode não parecer, mas, nas balanças, consegui um quilo de massa magra em um mês. A minha recuperação tem sido mais rápida depois dos jogos. Agora virá essa rotina de jogos decisivos que todo mundo quer jogar, e eu espero que a gente consiga triunfar em todos’, afirmou.
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No fim de semana, Daniel e Bahia tem uma decisão pela frente. No sábado, o rival é o CRB, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

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