Daniel comenta a sua melhora com a camisa do Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

Um dos xodós do técnico Dado Cavalcanti é o meio-campo Daniel. Titular da equipe, o jogador vive uma grande fase técnica e espera render muito mais no Tricolor.

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Na coletiva de imprensa, ele explicou que a sua evolução é fruto de um trabalho particular, que envolve uma série de questões, como, por exemplo, a sua alimentação.

‘Esse ano, diferentemente do ano passado, fiz um trabalho especial, com nutricionista, preparadores, fazendo academia todos os dias, me alimentando melhor. Pode não parecer, mas, nas balanças, consegui um quilo de massa magra em um mês. A minha recuperação tem sido mais rápida depois dos jogos. Agora virá essa rotina de jogos decisivos que todo mundo quer jogar, e eu espero que a gente consiga triunfar em todos’, afirmou.

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