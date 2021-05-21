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futebol

Daniel aposta na 'sorte' para que o Bahia continue na Sul-Americana

Após o revés em Avellaneda, o Tricolor ficou em situação delicada no torneio continental...
LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 11:05

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 11:05

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
Os próximos dias serão de preocupação no Bahia. Após o revés fora de casa diante do Independiente, o Tricolor precisa de uma combinação de resultado para avançar no torneio continental.
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Para chegar ao mata-mata, o Esquadrão de Aço tem que vencer o Montevideo Torque e ficar na esperança de derrota do Independiente contra o Guabirá, em Avellaneda.
Consciente que a missão é complicada, o meio-campo Daniel espera que a sorte esteja ao lado do Tricolor na jornada derradeira da competição.
‘Bem complicado, o Guabirá ainda não pontuou no campeonato. Mas o futebol é isso. Quem sabe, na última rodada, a sorte não está do nosso lado’.

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