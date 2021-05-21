Daniel aposta na 'sorte' para que o Bahia continue na Sul-Americana

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

Os próximos dias serão de preocupação no Bahia. Após o revés fora de casa diante do Independiente, o Tricolor precisa de uma combinação de resultado para avançar no torneio continental.

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Para chegar ao mata-mata, o Esquadrão de Aço tem que vencer o Montevideo Torque e ficar na esperança de derrota do Independiente contra o Guabirá, em Avellaneda.

Consciente que a missão é complicada, o meio-campo Daniel espera que a sorte esteja ao lado do Tricolor na jornada derradeira da competição.