Daniel aposta na 'sorte' para que o Bahia continue na Sul-Americana

Os próximos dias serão de preocupação no Bahia. Após o revés fora de casa diante do Independiente, o Tricolor precisa de uma combinação de resultado para avançar no torneio continental.
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Para chegar ao mata-mata, o Esquadrão de Aço tem que vencer o Montevideo Torque e ficar na esperança de derrota do Independiente contra o Guabirá, em Avellaneda.
Consciente que a missão é complicada, o meio-campo Daniel espera que a sorte esteja ao lado do Tricolor na jornada derradeira da competição.
‘Bem complicado, o Guabirá ainda não pontuou no campeonato. Mas o futebol é isso. Quem sabe, na última rodada, a sorte não está do nosso lado’.