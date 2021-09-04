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Daniel Amorim expõe frustração com novo tropeço do Vasco e garante luta pelo acesso à elite até o fim

Centroavante desabafa após empate em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas em São Januário: 'A gente vai buscar esse acesso aí. E eu acredito no título também'...
LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 22:15

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 22:15

Crédito: 'A gente está se cobrando, porque, com todo respeito, a gente tem que "amassar" os caras aqui', disse Daniel Amorim (Rafael Ribeiro / Vasco
O fato de marcar o gol do empate em 1 a 1 do Vasco diante do Brasil de Pelotas não foi suficiente para trazer o alento para Daniel Amorim. Em entrevista ao Premiere na noite desta sexta-feira (3), o centroavante expôs sua frustração com o fato da vitória ter escapado diante do penúltimo colocado da Série B. A partida foi válida pela vigésima-segunda rodada.
+ Veja a classificação e os próximos jogos da Série B!- A gente sabe que não é o resultado que a gente queria. A gente está se cobrando, porque, com todo respeito, a gente tem que "amassar" os caras aqui. Mas a gente tem que continuar trabalhando - e destacou:
- A gente acredita, e é isso que a gente vai buscar. A gente vai buscar esse acesso aí. E eu acredito no título também - complementou.
O Vasco volta a campo nesta segunda-feira (6), para encarar o Avaí, na Ressacada, às 20h.

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