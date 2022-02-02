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futebol

Daniel Alves não será inscrito pelo Barcelona na Liga Europa, diz jornal

Dentre os quatro atletas contratados pelo Barcelona, apenas três podem ser inscritos na competição da Uefa. Clube catalão enfrenta o Napoli no próximo dia 17 de fevereiro...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 10:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 10:53
O Barcelona não deve inscrever o lateral-direito Daniel Alves na disputa da Liga Europa, segundo o "As". O clube catalão só poderia inscrever três atletas que fossem contratados na janela de inverno e Xavi optou por contar com Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traoré.O comandante optou por dar prioridade ao sistema ofensivo, uma vez que entende que a equipe precisa de jogadores que possam desequilibrar e que façam gols. Sem a Champions League, Xavi quer brigar pelo título da Europa League a começar pelo confronto contra o Napoli, no próximo dia 17 de fevereiro.
> Veja a tabela da Europa League
De acordo com as informações, o treinador catalão já comunicou a Daniel Alves nesta quarta-feira que ele não fará parte do elenco que disputará o torneio da Uefa. O veterano entendeu os argumentos e os culés devem utilizar Sergiño Dest ou Mingueza no setor defensivo pelo lado direito.
Além disso, o Barcelona conta com alguns problemas no setor ofensivo, como a lesão de Ansu Fati e a indefinição com relação a Dembélé, que irá deixar a equipe blaugrana no fim da temporada, mas está sob contrato e ainda faz parte do elenco, embora não dos planos para o futuro.
Crédito: DanielAlvesnãodeveserinscritopeloBarcelonanaEuropaLeague(Foto:Divulgação/Barcelona

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