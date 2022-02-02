Daniel Alves não será inscrito pelo Barcelona na Liga Europa, diz jornal

O Barcelona não deve inscrever o lateral-direito Daniel Alves na disputa da Liga Europa, segundo o "As". O clube catalão só poderia inscrever três atletas que fossem contratados na janela de inverno e Xavi optou por contar com Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traoré.O comandante optou por dar prioridade ao sistema ofensivo, uma vez que entende que a equipe precisa de jogadores que possam desequilibrar e que façam gols. Sem a Champions League, Xavi quer brigar pelo título da Europa League a começar pelo confronto contra o Napoli, no próximo dia 17 de fevereiro.

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De acordo com as informações, o treinador catalão já comunicou a Daniel Alves nesta quarta-feira que ele não fará parte do elenco que disputará o torneio da Uefa. O veterano entendeu os argumentos e os culés devem utilizar Sergiño Dest ou Mingueza no setor defensivo pelo lado direito.

Além disso, o Barcelona conta com alguns problemas no setor ofensivo, como a lesão de Ansu Fati e a indefinição com relação a Dembélé, que irá deixar a equipe blaugrana no fim da temporada, mas está sob contrato e ainda faz parte do elenco, embora não dos planos para o futuro.