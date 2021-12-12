Dando sequência a modelo de sucesso, Palmeiras avança por Eduard Atuesta

O Palmeiras tem conversas avançadas com Eduard Atuesta, colombiano que atua no Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O meia de 24 anos tem aprovação do técnico Abel Ferreira e chegaria para compor a função de meio-campista ‘controlador de jogo’, segundo soube o NOSSO PALESTRA.

O Palmeiras está dando sequência ao modelo de investimento em jovens, jogadores que já atingiram o radar de suas seleções e que já chegaram a um nível de maturidade física e técnica. Depois de Viña e Piquerez, o Verdão agora deve investir no meia colombiano.

Atuesta tem contrato com o clube norte-americano até o final de 2022 e já havia sido alvo do Palmeiras no início da temporada 2021, mas o negócio não avançou. Titular e peça chave do Los Angeles, o jovem colombiano é um meio-campista dinâmico, que se notabilizou pela cadência, controle e pela capacidade de passe. Tem o perfil que o Palmeiras idealiza para a função.Atuesta chegou à MLS em 2018 em um contrato de empréstimo cedido pelo Independente Medellín/COL. Com boas atuações, foi comprado por US$ 900 mil. Hoje, Atuesta está avaliado em cerca de US$ 3,5 milhões (R$ 19 milhões de reais na cotação atual). Não se sabe ainda qual o modelo de negócio que alinhado entre Palmeiras, Atuesta e LAFC.

Depois que o negócio foi revelado, Atuesta seguiu o perfil oficial do Palmeiras, no Instagram, além do zagueiro e capitão Gustavo Gómez. Diante da enxurrada de comentários de palmeirenses, o colombiano restringiu os comentários em sua conta na rede social. A expectativa é que Eduard Atuesta venha ao Brasil para definir os detalhes finais da contratação.