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Da China, Erik comemora estreia de Rafael pelo Botafogo: 'Nunca desista dos seus sonhos'

Atacante, com passagem pelo Alvinegro em 2018 e 2019, vibrou com primeiro jogo do lateral-direito no clube, em vitória pela Série B do Brasileirão...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 19:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 19:16
Crédito: Montagem Lance! Fotos: Vitor Silva/Botafogo
A estreia de Rafael foi vista do outro lado do mundo. A vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no último domingo, pela Série B do Brasileirão, foi acompanhada por Erik, atacante que atuou no Alvinegro em 2018 e 2019.+ 'Fica, Navarro!', 'Eu vi o Chay': torcida do Botafogo dá show à parte em vitória pela Série B
O jogador, atualmente no Changchun Yatai-CHI, vibrou com o primeiro jogo do lateral-direito pelo clube de General Severiano. Em postagem no Instagram, Erik compartilhou uma mensagem de felicidade para o defensor.
– Eu fico muito feliz em ver essa imagem (Rafael estreando)... Sabe quando você sonha e realiza, Rafael. Nunca desista dos seus sonhos - escreveu.
O Botafogo volta aos gramados na próxima quarta-feira para enfrentar o Vitória, às 21h30, no Barradão, pela 27ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

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