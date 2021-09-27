Da China, Erik comemora estreia de Rafael pelo Botafogo: 'Nunca desista dos seus sonhos'

Crédito: Montagem Lance! Fotos: Vitor Silva/Botafogo

A estreia de Rafael foi vista do outro lado do mundo. A vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no último domingo, pela Série B do Brasileirão, foi acompanhada por Erik, atacante que atuou no Alvinegro em 2018 e 2019.+ 'Fica, Navarro!', 'Eu vi o Chay': torcida do Botafogo dá show à parte em vitória pela Série B

O jogador, atualmente no Changchun Yatai-CHI, vibrou com o primeiro jogo do lateral-direito pelo clube de General Severiano. Em postagem no Instagram, Erik compartilhou uma mensagem de felicidade para o defensor.

– Eu fico muito feliz em ver essa imagem (Rafael estreando)... Sabe quando você sonha e realiza, Rafael. Nunca desista dos seus sonhos - escreveu.