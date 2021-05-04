Cumprindo discurso de ‘juntar títulos’, Abel Ferreira completa 6 meses no Palmeiras

Há exatos 6 meses, no dia 4 de novembro de 2020, Abel Ferreira era apresentado oficialmente no Palmeiras e concedia sua primeira entrevista coletiva como técnico alviverde. Em seu discurso, o treinador afirmava que, com o clube, desejava ‘juntar títulos na carreira‘, e conseguiu: mesmo com pouco tempo de trabalho, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil.

Este feito garantiu a Abel o posto de único técnico do Verdão no século XXI que conquistou dois títulos na mesma temporada. Além disso, apenas ele e Vanderlei Luxemburgo foram campeões mais de uma vez no ano de estreia pelo clube. Não obstante, o português se tornou o primeiro treinador estrangeiro desde Filpo Nuñez, em 1965, a erguer um troféu comandando o Alviverde Imponente. O argentino, à época, conquistou o Rio-São Paulo e o Torneio Internacional IV Centenário do Rio de Janeiro.Fora as duas taças, os números gerais de Abel Ferreira no Palmeiras também evidenciam a solidez do trabalho. Ao todo, em sua passagem, acumula 58% de aproveitamento com 51 jogos, 25 vitórias, 14 empates, 12 derrotas, 79 gols marcados e 40 gols sofridos.