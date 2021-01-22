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futebol

Cuca sai em defesa da dupla de zaga do Santos contra o Fortaleza

Laércio e Luiz Felipe foram muito mal na derrota do Peixe nesta quinta...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 10:44

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 10:44

Crédito: Laércio foi titular do Santos contra o Fortaleza (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
A atuação insegura da dupla de zaga santista na derrota por 2 a 0 diante do Fortaleza nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, fez com que o técnico Cuca precisasse sair em defesa dos jogadores na entrevista coletiva depois do jogo. O treinador começou defendendo Laércio.- Eu não vejo que o Laércio foi inferior a alguém da zaga, esteve no mesmo nível dos demais. Não vi um destoar único em qualquer jogador - explicou Cuca.Laércio foi contratado ao Caxias por indicação do treinador. Ele foi inscrito junto com Robinho na única semana do Santos livre do transferban, em setembro do ano passado. Cuca também defendeu Luiz Felipe.- É outro jogador, a exemplo do Láercio, que tem nossa confiança, eles não têm ritmo de jogo. Ele tem que estar na dosagem ideal, não está no ritmo de jogo, jogou pouco. Isso faz muita falta - avaliou o treinador.Com Luan Peres e Alex lesionados e Veríssimo podendo ser poupado para a final da Libertadores, Luiz Felipe e Laércio podem voltar a ser titulares do Santos na partida do próximo domingo, 18h15, contra o Goiás, na Vila Belmiro.

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