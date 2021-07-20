Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CSA x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Time de Ney Franco recebe o Cruz-Maltino, que terá Lisca a partir de sexta-feira. Nesta quarta-feira, quem comanda a equipe é o interino Alexandre Gomes...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 19:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 19:29
Crédito: Último duelo entre CSA e Vasco terminou 3 a 0 para o Cruz-Maltino (Carlos Gregório Jr | #VascoDaGama
O Vasco encara o CSA nesta quarta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). A diferença entre os times na tabela é de quatro pontos, mas enquanto o mandante terá Ney Franco na área técnica, o Cruz-Maltino vive uma semana de transição. Marcelo Cabo foi demitido e Lisca foi contratado para seu lugar. O novo comandante, porém, só inicia os trabalhos em São Januário nesta sexta-feira. Alexandre Gomes, técnico da equipe sub-20, comanda o time principal de forma interina.FICHA TÉCNICACSA X VASCO
Data/Hora: 21/7/2021, às 21h30Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
CSA (Técnico: Ney Franco)Lucas Frigeri, Yuri, Lucão, Matheus Felipe e Kevyn; Geovane, Gabriel e Renato Cajá; Ewerthon, Dellatorre e Reinaldo.
Lesionados: Cristovam e Iury Castilho​Suspenso: Thiago RodriguesPendurados: Matheus Felipe, Lucão, Fabrício, Geovane, Yuri, Giva Santos, Reinaldo e Marco Túlio
VASCO (Técnico: Alexandre Gomes)Vanderlei, Cayo Tenório (Zeca), Ernando, Leandro Castan e Zeca (Riquelme); Andrey, Galarza (Juninho), MT (Léo Jabá) e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec (Morato) e Cano.
Lesionados: Michel e RomuloSuspenso: Léo MatosPendurados: Leandro Castan, Zeca, MT e Daniel Amorim.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
PALPITES: Na redação do LANCE!, 50% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do CSA. Apostam no empate 20% e, na vitória do Vasco, 30%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados