CSA x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

O Vasco encara o CSA nesta quarta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). A diferença entre os times na tabela é de quatro pontos, mas enquanto o mandante terá Ney Franco na área técnica, o Cruz-Maltino vive uma semana de transição. Marcelo Cabo foi demitido e Lisca foi contratado para seu lugar. O novo comandante, porém, só inicia os trabalhos em São Januário nesta sexta-feira. Alexandre Gomes, técnico da equipe sub-20, comanda o time principal de forma interina.FICHA TÉCNICACSA X VASCO
Data/Hora: 21/7/2021, às 21h30Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
CSA (Técnico: Ney Franco)Lucas Frigeri, Yuri, Lucão, Matheus Felipe e Kevyn; Geovane, Gabriel e Renato Cajá; Ewerthon, Dellatorre e Reinaldo.
Lesionados: Cristovam e Iury CastilhoSuspenso: Thiago RodriguesPendurados: Matheus Felipe, Lucão, Fabrício, Geovane, Yuri, Giva Santos, Reinaldo e Marco Túlio
VASCO (Técnico: Alexandre Gomes)Vanderlei, Cayo Tenório (Zeca), Ernando, Leandro Castan e Zeca (Riquelme); Andrey, Galarza (Juninho), MT (Léo Jabá) e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec (Morato) e Cano.
Lesionados: Michel e RomuloSuspenso: Léo MatosPendurados: Leandro Castan, Zeca, MT e Daniel Amorim.
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PALPITES: Na redação do LANCE!, 50% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do CSA. Apostam no empate 20% e, na vitória do Vasco, 30%.