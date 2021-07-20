CSA x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

O Vasco encara o CSA nesta quarta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). A diferença entre os times na tabela é de quatro pontos, mas enquanto o mandante terá Ney Franco na área técnica, o Cruz-Maltino vive uma semana de transição. Marcelo Cabo foi demitido e Lisca foi contratado para seu lugar. O novo comandante, porém, só inicia os trabalhos em São Januário nesta sexta-feira. Alexandre Gomes, técnico da equipe sub-20, comanda o time principal de forma interina.FICHA TÉCNICACSA X VASCO