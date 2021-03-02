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futebol

Cruzeiro x Caldense. Onde assisitir, prováveis times e desfalques

Raposa e Veterana se encaram nesta quarta-feira, 3 de março, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 20:36

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 20:36
Crédito: O time de Poços de Caldas tenta quebrar uma escrita de 26 anos sem vencer a Raposa em BH-(Reprodução/Premiere
Cruzeiro e Caldense se enfrentam nesta quarta-feira, 3 de março, às 21h30, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O duelo será de equipes que empataram seus confrontos na rodada inicial da competição. Tanto a Raposa, quanto a Veterana ficaram no 1 a 1 contra Uberlândia e Tombense respectivamente em suas estreias no Estadual. Agora, buscam a primeira vitória na competição. O time de Felipe Conceição está sem problemas e deve ter a mesma escalação do duelo no Parque do Sabiá. Já o time de Poços de Caldas, comandado por Marcus Grippi tem ausências sérias. Caio Ribeiro ainda se trata de uma lesão. Franklin, que teve fratura na tíbia, e Lucas Xavier, com grave lesão no joelho estão fora do Campeonato Mineiro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO X CALDENSEData: 3 de março de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte(MG)Árbitro: Ronei Cândido AlvesAssistentes: Samuel Henrique Soares Silva e Guilherme Dias CamiloOnde assistir: SporTV e PremiereOnde seguir: Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO(Técnico: Felipe Conceição)Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel; Matheus Neris, Matheus Barbosa e Marcinho; Felipe Augusto, William Pottker e Rafael Sobis. Desfalques: sem desfalques CALDENSE (Técnico: Marcus Grippi)João Paulo; Danilo Belão, Jonathan Costa, Morais e Verrone; Lucas Silva e Guilherme Eulálio; Rafael Peixoto, David Lazari e Bruno Oliveira; Amarildo Desfalques: Franklin(lesionado), Lucas Xavier (lesionado) e Caio Ribeiro (lesionado)

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