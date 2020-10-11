futebol

Cruzeiro sem inspiração, empata com o lanterna Oeste e se afunda mais

A Raposa é a penúltima colocadada competição, enquanto o time paulista segue na lanterna do Brasileiro da Segunda Divisão...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 18:05

LanceNet

Crédito: Oeste e Cruzeiro fizeram um duelo equilibrado em São Paulo. A Raposa teve dificuldades em fazer um bom jogo-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro não jogou bem mais uma vez e ficou apenas no empate com o Oeste, 0 a 0, em Barueri, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo na região metropolitana de São Paulo foi truncado, com poucas chances e o Cruzeiro, precisando de vencer para melhorar na tabela de classificação, optou de montar um time com três atacantes, mas sem meio de campo criativo, com três volantes, o que dificultou a criação de jogadas ofensivas. O resultado consolidou a Raposa na 19ª posição, com 12 pontos, enquanto o Oeste conquistou o seu sétimo ponto no campeonato, continuando na lanterna da competição. Próximos jogos O Cruzeiro encara o Juventude sexta-feira, 16 outubro, às 21h30, no Mineirão. O Oeste vai a Aracaju encarar o Confiança às 16h30 no sábado, 17. FICHA TÉCNICA​OESTE 0 X 0 CRUZEIROData-Horário: 11 de outubro, às 16hEstádio-Local: Arena Barueri, Barueri(SP)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Assistentes:Natal da Silva Ramos Júnior(TO) e Fernando Gomes da Silva (TO)Cartões amarelos: Jadson(CRU),Filipe Machado(CRU), Gustavo Salomão(OES),Matheus Dantas(OES) , Tiago Carpini(OES), Yuri(OES)Cartões vermelhos:- Oeste: Luiz, Éder Sciola, Renan Fonseca, Matheus Dantas, Gustavo Salomão; Yuri, Caio(Kauã, aos 14’-2ºT), Betinho(Lídio, aos 31’-2ºT),Marlon(Madson, aos 31’-2ºT) Mazinho(Fabrício Oya, aos 4’-2ºT) e Welinton(Luan, aos 15’-2ºT). Técnico: Thiago Carpini
Cruzeiro: Fábio; Rafael Luiz, Manoel, Ramon e Rafael Luiz; Jadsom(Maurício, aos 23’-2ºT), Filipe Machado(Régis, ao s45’-2ºT) e Jadson; Airton, Arthur Caike(Adriano, aos 32’-2ºT) e Sassá(Zé Eduardo, aos 32’-2ºT). Técnico: Ney Franco

