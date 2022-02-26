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futebol

Cruzeiro rescinde o contrato com o filho de Ronaldinho Gaúcho

A Raposa encerra o vínculo com outro atleta ligado a um ídolo do futebol. O filho de Fábio, Pablo Nicolas, também deixou o time azul...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 16:50
O Cruzeiro rescindiu o contrato com o atacante João Mendes, de 17 anos, filho de Ronaldinho Gaúcho. O jovem atuava nas categorias de base da Raposa e tinha vínculo a Raposa até janeiro de 2025. Todavia, pela idade, a FIFA reconhecia o vínculo até o início deste ano. Para ele seguir, o time mineiro teria de fazer um novo acordo.
O destino João ainda não foi revelado e o Cruzeiro não se pronunciou oficialmente sobre a saída do atacante. O staff do jogador também não se pronunciou.
João Mendes chegou à Toca da Raposa em maio de 2018, aos 13 anos, ainda na gestão Wagner Pires de Sá, quando a base era comandada por Amarildo Ribeiro. Quando completou 14 anos, João assinou contrato com a Raposa para treinar na categoria sub-14, participando de competições de base, vencendo alguns campeonatos pelo time celeste.
João Mendes é fruto do relacionamento de R10 com Janaína Natielle Mendes, ex-bailarina do Faustão. E, apesar do pai ser ídolo do rival Galo, a mãe optou em levar o menino para fazer testes da Raposa, onde passou e ficou até fevereiro deste ano.
Recentemente, outro filho de ídolo do futebol também deixou as categorias de base do Cruzeiro. Pablo Nicolas, filho do goleiro Fábio, que atualmente defende o Fluminense, saiu do clube depois de fazer parte dos times sub-15 e sub-16 cruzeirense.
Fábio notificou extrajudicialmente o novo gestor do clube, Ronaldo Nazário de Lima. exigindo R$ 20 milhões que o clube lhe deve ao longo dos anos.
Crédito: OfilhodeR10,ídolodorivalGalo,treinavadejogavapeloCruzeiro-(ReproduçãoL!TV

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