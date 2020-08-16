Cruzeiro está perto de fechar com o atacante Airton, criado no Palmeiras

O Cruzeiro está ficando próximo de ter mais um jovem atleta em seu elenco. A raposa tem negociação avançada para ter o atacante Airton, de 21 anos, que é oriundo da base do Palmeiras e disputou o último Campeonato Paulista pela Inter de Limeira.

A informação do acerto com o jogador foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. Airton deve chegar a BH nos próximos dias para exames e concluir os acertos com o time mineiro. Ao confirmar a negociação, o contrato de Airton com o Cruzeiro deverá ser assinado até dezembro de 2023. O jogador é um atacante de lado de campo, sendo opção de velocidade. Airton deverá ser uma substituto para a vaga deixada por Iván Angulo, que teve de ser devolvido ao Palmeiras. O Cruzeiro está buscando novas peças para o seu elenco e além da quase confirmação de Airton, a Raposa fechou com Arthur Caike , também atacante, dando mais opções ofensivas para o técnico Enderson Moreira. Após a chegada do treinador, já foram contratados o lateral-esquerdo Giovanni, o lateral-direito Cáceres, o meia Claudinho e o atacante Gui Mendes, além dos retornos do goleiro Lucas França, do zagueiro Manoel, do lateral-esquerdo Patrick Brey e do volante Henrique.