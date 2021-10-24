Cruzeiro e América-MG empatam no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro Sub-20

Pelo primeiro duelo da final do Campeonato Mineiro Sub-20, o América-MG empatou, por 1 a 1, com o Cruzeiro, gols de Ageu para a Raposa, com Rodriguinho empatando o duelo. A partida ocorreu na tarde deste domingo, 24 de outubro, na Arena Vera Cruz, em Betim (MG). O jogo da volta será no próximo sábado, às 10h, no Sesc, em Belo Horizonte (MG). O JOGO​Mandantes no primeiro duelo, o Cruzeiro começou tentando partir para o ataque, mas era muito bem controlado pelo time americano, que ainda tentava sair em rápidos contra-ataques. Depois, o jogo ficou mais equilibrado e ambas equipes não conseguiam chegar com muito perigo. Aos 29 minutos, o adversário abriu o marcador. Porém, o Coelhãozinho não se abalou e foi com tudo para buscar o empate, que veio aos 40 minutos. Após bons passes, Mateus Henrique recebeu na linha de fundo e mandou na cabeça de Rodriguinho. O meia americano testou com muita precisão e igualou o marcador.