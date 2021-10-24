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Cruzeiro e América-MG empatam no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro Sub-20

O duelo de volta será no sábado, 30 de outubro, para decidir o melhor time de base em MG...
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Publicado em 

24 out 2021 às 18:52

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 18:52

Crédito: Raposa e Coelho ficaram no empate no jogo de ida da decisão Estadual no sub-20-(Mourão Panda/América-MG
Pelo primeiro duelo da final do Campeonato Mineiro Sub-20, o América-MG empatou, por 1 a 1, com o Cruzeiro, gols de Ageu para a Raposa, com Rodriguinho empatando o duelo. A partida ocorreu na tarde deste domingo, 24 de outubro, na Arena Vera Cruz, em Betim (MG). O jogo da volta será no próximo sábado, às 10h, no Sesc, em Belo Horizonte (MG). O JOGO​Mandantes no primeiro duelo, o Cruzeiro começou tentando partir para o ataque, mas era muito bem controlado pelo time americano, que ainda tentava sair em rápidos contra-ataques. Depois, o jogo ficou mais equilibrado e ambas equipes não conseguiam chegar com muito perigo. Aos 29 minutos, o adversário abriu o marcador. Porém, o Coelhãozinho não se abalou e foi com tudo para buscar o empate, que veio aos 40 minutos. Após bons passes, Mateus Henrique recebeu na linha de fundo e mandou na cabeça de Rodriguinho. O meia americano testou com muita precisão e igualou o marcador.
O segundo tempo começou com a mesma tônica da metade da primeira etapa. Bem equilibrada e com as equipes criando poucas chances claras de gol. Aos 33 minutos, o América quase consegue a virada. Kawê recebe pela ponta, passa do adversário e, por muito pouco, não passou do goleiro adversário. A partida continuou equilibrada até o fim. Um novo empate leva a decisão do título mineiro para as penalidades máximas.

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