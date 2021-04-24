Cruzeiro divulga números do balanço de 2020 e diz que houve redução na dívida e superávit de R$ 33 milhões

O Cruzeiro publicou em seus canais oficiais que enviou os dados financeiros do clube referente ao ano de 2020 para serem avaliados e votados pelo Conselho Deliberativo. Com dívida astronômica, superando a casa de R$ 1 bilhão, o time celeste diz, em comunicado, que houve redução do passivo, caindo para R$ 897 milhões. Outra informação do time mineiro foi que sem as contas das dívidas, houve um superávit de R$ 33 milhões durante o primeiro ano da gestão de Sérgio Santos Rodrigues à frente da Raposa. Os dados ainda serão votados para serem aprovados, ou não, pelo conselheiros do clube. Dentro do montante da dívida, o Cruzeiro possui débitos trabalhistas, com credores, com jogadores do atual elenco, além de demonstrar dificuldade em arcar com suas despesas mensais, tendo atrasos salariais de funcionários de jogadores com frequência. Confira abaixo o comunicado sobre o balanço de 2020. O Cruzeiro Esporte Clube informa que foi enviado para apreciação dos Conselheiros, nesta sexta-feira, o balanço financeiro do exercício de 2020.Em linhas gerais, os números apresentados correspondem a uma dívida global de R$ 897 milhões.