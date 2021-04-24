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Cruzeiro divulga números do balanço de 2020 e diz que houve redução na dívida e superávit de R$ 33 milhões

A Raposa encaminhou os dados para o seu conselho deliberativo votar e aprovar, ou não, as contas do clube no ano fiscal de 2020...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 03:00

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2021 às 03:00
Crédito: A gestão Sérgio Santos Rodrigues terá a sua primeira análise financeira desde que assumiu o cargo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro publicou em seus canais oficiais que enviou os dados financeiros do clube referente ao ano de 2020 para serem avaliados e votados pelo Conselho Deliberativo. Com dívida astronômica, superando a casa de R$ 1 bilhão, o time celeste diz, em comunicado, que houve redução do passivo, caindo para R$ 897 milhões. Outra informação do time mineiro foi que sem as contas das dívidas, houve um superávit de R$ 33 milhões durante o primeiro ano da gestão de Sérgio Santos Rodrigues à frente da Raposa. Os dados ainda serão votados para serem aprovados, ou não, pelo conselheiros do clube. Dentro do montante da dívida, o Cruzeiro possui débitos trabalhistas, com credores, com jogadores do atual elenco, além de demonstrar dificuldade em arcar com suas despesas mensais, tendo atrasos salariais de funcionários de jogadores com frequência. Confira abaixo o comunicado sobre o balanço de 2020. O Cruzeiro Esporte Clube informa que foi enviado para apreciação dos Conselheiros, nesta sexta-feira, o balanço financeiro do exercício de 2020.Em linhas gerais, os números apresentados correspondem a uma dívida global de R$ 897 milhões.
Considerando apenas a gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que assumiu o Cruzeiro de forma oficial a partir de junho de 2020, o Clube apresentou superávit de R$ 33 milhões no período.
Outro dado importante diz respeito às dívidas de curto prazo. Se no balanço de 2019 elas representavam 77% do valor total, agora o índice é menos da metade: 36,5%.
A finalização dos trabalhos e validação dos dados está sendo feita pela empresa Moore Auditores Independentes.
Informações mais detalhadas serão apresentadas na próxima semana, em conteúdo que será divulgado nos canais oficiais do Clube, com as explicações e esclarecimentos dos profissionais que estiveram envolvidos na linha de frente da análise e elaboração do balanço.

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