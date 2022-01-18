Cruzeiro confirma a contratação do goleiro Rafael Cabral

O Cruzeiro tem um novo goleiro para a vaga de Fábio, que deixou o clube após 17 anos. Rafael Cabral, ex-Santos, foi anunciado pela Raposa e assinou contrato com o time mineiro até 2024.

Rafael volta do futebol inglês. Ele estava na reserva do Reading, da Segunda Divisão da Inglaterra, e rescindiu o contrato nos últimos dias. Ogoleiro foi revelado pelo Santos, em 2010, onde ficou até 2013, sendoi negociado com o Napoli, depois com passagem pela Sampdoria. A Raposa ofereceu, além dos três anos de contrato, um salário de 300 mil reais, mais de R$ 1,8 milhão de luvas, diluídos durante o período. O time mineiro vai pagar comissão de 300 mil euros (cerca de R$ 1,9 milhão) a Kia Joorabchian, agente do atleta, pela negociação.

Rafael Cabral surgiu para o futebol na base do Santos. Ele virou dono da camisa 1 do Peixe, sendocampeão paulista e da Libertadores em 2011 com o Peixe, quando tinha apenas 21 anos.

As boas atuações o levara à seleção brasileira, convocado pelo então técnico Mano Menezes, sendotitular no amistoso contra os Estados Unidos. Estava cotado para ser titular na Olimpíada de Londres em 2012, mas foi cortado por causa de lesão.

Em 2013, o Santos aceitou a proposta do Napoli e negociou Rafael Cabral. Sem grande sucesso no Napoli, foi para a Sampdoria. Ele ficou pouco tempo, atuando apenas quatro vezes. Assim, partiu rumo à Inglaterra, para defender o Reading, em agosto de 2019.

Em solo inglês, jogou duas temporadas indo à campo em 98 oportunidades. Recentemente perdeu a posição e estava no banco de reservas do clube inglês.