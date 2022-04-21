Cristiano Ronaldo agradece homenagem da torcida do Liverpool

Cristiano Ronaldo agradeceu a homenagem da torcida do Liverpool no clássico diante do Manchester United. O atacante não participou da partida por conta da morte de um dos seus filhos gêmeos que faleceu ainda na barriga de Georgina Rodríguez na última segunda-feira.- Um mundo. Um esporte. Uma família global. Obrigado, Anfield. Eu e minha família nunca esqueceremos desse momento de respeito e compaixão - publicou o craque em suas redes sociais.

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No minuto sete do clássico de maior rivalidade na Inglaterra, os torcedores dos Reds iniciaram as homenagens com aplausos e com o som de "You'll never walk alone", cântico entoado em todos os jogos do Liverpool antes do apito inicial.

O Manchester United saiu de campo derrotado, mas Cristiano Ronaldo compareceu ao Centro de Treinamento do clube na última quarta-feira. Neste sábado, os Diabos Vermelhos enfrentam o Arsenal, mas a presença do camisa sete ainda não está garantida.