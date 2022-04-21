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futebol

Cristiano Ronaldo agradece homenagem da torcida do Liverpool

Torcedores dos Reds cantam "You'll never walk alone" no clássico contra os Red Devils após morte de um dos filhos do atacante...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 09:01

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 09:01

Cristiano Ronaldo agradeceu a homenagem da torcida do Liverpool no clássico diante do Manchester United. O atacante não participou da partida por conta da morte de um dos seus filhos gêmeos que faleceu ainda na barriga de Georgina Rodríguez na última segunda-feira.- Um mundo. Um esporte. Uma família global. Obrigado, Anfield. Eu e minha família nunca esqueceremos desse momento de respeito e compaixão - publicou o craque em suas redes sociais.
> Veja a tabela da Premier League
No minuto sete do clássico de maior rivalidade na Inglaterra, os torcedores dos Reds iniciaram as homenagens com aplausos e com o som de "You'll never walk alone", cântico entoado em todos os jogos do Liverpool antes do apito inicial.
O Manchester United saiu de campo derrotado, mas Cristiano Ronaldo compareceu ao Centro de Treinamento do clube na última quarta-feira. Neste sábado, os Diabos Vermelhos enfrentam o Arsenal, mas a presença do camisa sete ainda não está garantida.
Crédito: TorcidadoLiverpoolhomenageouCristianoRonaldonoAnfield(Foto:Reprodução

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