Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Crias da Academia: Palmeiras compra e renova com Danilo por cinco anos

Alviverde acertou aquisição dos direitos econômicos do meio de campo e assinou o novo vínculo até o fim de agosto de 2025. Volante estreou como profissional contra o Bragantino...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 15:51
Crédito: Danilo renovou contrato com o Palmeiras (Divulgação
O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira (10) a compra e a renovação de Danilo, volante que fez a estreia pelo clube na vitória sobre o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.
O vínculo foi assinado até o fim de agosto de 2025 e o Alviverde adquiriu parte dos direitos econômicos do Cajazeiras, da Bahia. Cria da Academia, o meio de campo está no clube desde 2018.- Quero primeiramente agradecer a Deus por ter a oportunidade de defender um clube tão grande como o Palmeiras. Vários jogadores querem estar aqui, mas poucos conseguem. Estou muito feliz por assinar este contrato, e que esses anos sejam de aprendizado e muitas conquistas para mim e para o clube - afirmou o jogador de 19 anos ao site oficial do clube.
O volante chegou ao clube para o time sub-17 há duas temporadas e foi campeão da categoria no mesmo ano. No sub-20, o canhoto ganhou mais espaço ao final de 2019, contribuindo para a conquista de mais um título estadual. Foi titular da equipe na Copa São Paulo deste ano, na qual disputou cinco jogos e marcou um gol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados