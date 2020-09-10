Crias da Academia: Palmeiras compra e renova com Danilo por cinco anos

O vínculo foi assinado até o fim de agosto de 2025 e o Alviverde adquiriu parte dos direitos econômicos do Cajazeiras, da Bahia. Cria da Academia, o meio de campo está no clube desde 2018.- Quero primeiramente agradecer a Deus por ter a oportunidade de defender um clube tão grande como o Palmeiras. Vários jogadores querem estar aqui, mas poucos conseguem. Estou muito feliz por assinar este contrato, e que esses anos sejam de aprendizado e muitas conquistas para mim e para o clube - afirmou o jogador de 19 anos ao site oficial do clube.