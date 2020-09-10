Crias da Academia: Palmeiras compra e renova com Danilo por cinco anos

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira (10) a compra e a renovação de Danilo, volante que fez a estreia pelo clube na vitória sobre o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.
O vínculo foi assinado até o fim de agosto de 2025 e o Alviverde adquiriu parte dos direitos econômicos do Cajazeiras, da Bahia. Cria da Academia, o meio de campo está no clube desde 2018.- Quero primeiramente agradecer a Deus por ter a oportunidade de defender um clube tão grande como o Palmeiras. Vários jogadores querem estar aqui, mas poucos conseguem. Estou muito feliz por assinar este contrato, e que esses anos sejam de aprendizado e muitas conquistas para mim e para o clube - afirmou o jogador de 19 anos ao site oficial do clube.
O volante chegou ao clube para o time sub-17 há duas temporadas e foi campeão da categoria no mesmo ano. No sub-20, o canhoto ganhou mais espaço ao final de 2019, contribuindo para a conquista de mais um título estadual. Foi titular da equipe na Copa São Paulo deste ano, na qual disputou cinco jogos e marcou um gol.