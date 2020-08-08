Crias da Academia brilham e levam o Palmeiras até o título paulista

Personalidade é o que define Patrick de Paula e Gabriel Menino. Crias da Academia, a dupla despertou atenção ainda na pré-temporada e mostrou para Vanderlei Luxemburgo que era possível atuar em alto nível entre os titulares.

Foram somente 15 jogos de Gabriel Menino como profissional e 14 de Patrick de Paula até o primeiro título. Acostumados com decisões na base, eles não sentiram o peso dos clássicos e foram protagonistas.

Gabriel Menino ganhou o espaço no meio e se saiu bem quando precisou atuar como lateral-direito. As boas atuações, aos poucos, convenceram o treinador de que era preciso assumir a titularidade. Após a vitória sobre o Corinthians na final ele relembrou os tempos de torcedor para comemorar o título.

- Eu vinha aqui, ficava sentado com a minha mãe e com o meu pai. Agora estar aqui dentro e dar felicidades para mim e para todo o torcedor, é uma honra - afirmou o camisa 25.A mesma situação ocorreu com Patrick de Paula. As chances foram aproveitadas quando ele entrou no decorrer dos jogos e o garoto carioca tornou-se indispensável, inclusive com o gol na semifinal diante da Ponte Preta e o gol do pênalti decisivo diante do Corinthians na final.