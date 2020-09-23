CRB encaminha a contratação por empréstimo de Pablo Dyego, do Flu

Crédito: Pablo Dyegodisputou 26 partidas e marcou quatro gols com a camisa do Fluminense desde que subiu aos profissionais (Maga Jr/Ofotografico/Lancepress!

O CRB encaminhou a contratação por empréstimo de Pablo Dyego, do Fluminense. O atacante estava fora dos planos do técnico Odair Hellmann e já não vinha sendo aproveitado desde antes do início da pandemia. O jogador chegará à capital alagoana nesta quinta-feira para fazer exames médicos, segundo informações da Rádio Jornal, de Maceió.

No final de 2019, o Fluminense anunciou a renovação de contrato do atacante até o fim de 2021. O acerto foi finalizado após reunião do empresário do jogador, Marcelo Fischel, com o clube. No entanto, ele será novamente emprestado por não conseguir se firmar na equipe principal e irá disputar a série B pela equipe alagoana.

Vale destacar que atualmente o CRB ocupa a décima posição do Campeonato Brasileiro da série B com treze pontos, em uma campanha de três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Além disso, o time tem o artilheiro da competição e da Copa do Brasil, o atacante Léo Gamalho. O Galo já têm dois ex-tricolores em seu elenco: os zagueiros Reginaldo Júnior e Gum.