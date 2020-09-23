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futebol

CRB encaminha a contratação por empréstimo de Pablo Dyego, do Flu

Atacante estava fora dos planos do técnico Odair Hellmann e já não vinha sendo aproveitado desde antes da pandemia. Jogador chegará à capital alagoana na quinta...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 17:32
Crédito: Pablo Dyegodisputou 26 partidas e marcou quatro gols com a camisa do Fluminense desde que subiu aos profissionais (Maga Jr/Ofotografico/Lancepress!
O CRB encaminhou a contratação por empréstimo de Pablo Dyego, do Fluminense. O atacante estava fora dos planos do técnico Odair Hellmann e já não vinha sendo aproveitado desde antes do início da pandemia. O jogador chegará à capital alagoana nesta quinta-feira para fazer exames médicos, segundo informações da Rádio Jornal, de Maceió.
No final de 2019, o Fluminense anunciou a renovação de contrato do atacante até o fim de 2021. O acerto foi finalizado após reunião do empresário do jogador, Marcelo Fischel, com o clube. No entanto, ele será novamente emprestado por não conseguir se firmar na equipe principal e irá disputar a série B pela equipe alagoana.
Vale destacar que atualmente o CRB ocupa a décima posição do Campeonato Brasileiro da série B com treze pontos, em uma campanha de três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Além disso, o time tem o artilheiro da competição e da Copa do Brasil, o atacante Léo Gamalho. O Galo já têm dois ex-tricolores em seu elenco: os zagueiros Reginaldo Júnior e Gum.
Desde que subiu aos profissionais do Fluminense, Pablo Dyego disputou 26 partidas e marcou quatro gols. Aos 26 anos, ele já foi emprestado a diversos clubes ao longo da carreira para ganhar experiência e ter mais tempo de jogo. O atleta passou por equipes como: Djurgarden, Legia Varsóvia, Ottawa Fury e SF Deltas

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