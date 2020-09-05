Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Coritiba x Atlético-MG. Onde ver, palpites e prováveis times

O Galo tenta se aproximar da liderança do campeonato, enquanto o Coxa quer ficar mais distante da zona do rebaixamento...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 17:42

LanceNet

Crédito: Bruno Cantini / Agência Galo / Clube Atlético Mineiro
Coritiba e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 6 de setembro às 20h30, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo entre Coxa e Galo pode dar outro rumo para os dois times na competição. O alvinegro de Minas, que vem de uma boa vitória sobre o São Paulo, por 3 a 0, tenta se aproximar do líder Internacional. A equipe mineira está com 12 pontos, contra 16 do Colorado, mas com um jogo a menos. Já o Coxa, ocupa a 15ª posição , com sete pontos e luta para não entrar na zona do rebaixamento. A equipe comandada por Jorginho tenta pontuar pelo segundo jogo seguido. Na rodada passada, o Coritiba empatou por 0 a 0 com o Botafogo, no Rio. FICHA TÉCNICA​CORITIBA X ATLÉTICO-MGData-Horário: 6 de setembro, às 20h30Estádio-Local: Couto Pereira, Curitiba(PR)Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Jucimar dos Santos Dias(ambos da BA)VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior(PE)Onde acompanhar: Premiere, Rádio Itatiaia, 95,7 FM e Rádio Super FM, 91,7 FM Coritiba: Wilson; Jonathan (Natanael), Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Galdezani, Matheus Sales, Matheus Bueno e Luiz Henrique (Wellissol); Robson e Sassá. Técnico:Jorginho Atlético-MG: Rafael, Mariano, Igor Rabello, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Jair, Allan, Alan Franco, Keno(Marquinhos), Savarino(Hyoran) e Eduardo Sasha(Marrony). Técnico: Jorge Sampaoli Palpites: o Galo é favorito para 45% da redação. O Coxa tem 20% de apoiadores e o empate conta com 35%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados