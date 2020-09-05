Coritiba x Atlético-MG. Onde ver, palpites e prováveis times

Coritiba e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 6 de setembro às 20h30, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo entre Coxa e Galo pode dar outro rumo para os dois times na competição. O alvinegro de Minas, que vem de uma boa vitória sobre o São Paulo, por 3 a 0, tenta se aproximar do líder Internacional. A equipe mineira está com 12 pontos, contra 16 do Colorado, mas com um jogo a menos. Já o Coxa, ocupa a 15ª posição , com sete pontos e luta para não entrar na zona do rebaixamento. A equipe comandada por Jorginho tenta pontuar pelo segundo jogo seguido. Na rodada passada, o Coritiba empatou por 0 a 0 com o Botafogo, no Rio. FICHA TÉCNICACORITIBA X ATLÉTICO-MGData-Horário: 6 de setembro, às 20h30Estádio-Local: Couto Pereira, Curitiba(PR)Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Jucimar dos Santos Dias(ambos da BA)VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior(PE)Onde acompanhar: Premiere, Rádio Itatiaia, 95,7 FM e Rádio Super FM, 91,7 FM Coritiba: Wilson; Jonathan (Natanael), Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Galdezani, Matheus Sales, Matheus Bueno e Luiz Henrique (Wellissol); Robson e Sassá. Técnico:Jorginho Atlético-MG: Rafael, Mariano, Igor Rabello, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Jair, Allan, Alan Franco, Keno(Marquinhos), Savarino(Hyoran) e Eduardo Sasha(Marrony). Técnico: Jorge Sampaoli Palpites: o Galo é favorito para 45% da redação. O Coxa tem 20% de apoiadores e o empate conta com 35%.