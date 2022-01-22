Coritiba vence Cianorte na estreia do Paranaense 2022

Neste sábado (22), o Campeonato Paranaense 2022 começou os seus trabalhos. O Coritiba bateu o Cianorte por 1 a 0, com gol marcado por Igor Paixão na segunda etapa e garantiu os três pontos.
Agora o Coxa entra em campo na próxima quinta-feira (27), para enfrentar o Operário, fora de casa, às 21h30 (horário de Brasília). Enquanto isso, o Cianorte tenta a recuperação um pouco antes, às 19h, em seus domínios, contra o Rio Branco.ALEF MANGA: O CARA DA PARTIDA!O duelo começou com o Coritiba tendo a posse de bola e buscando alternativas, mas a primeira oportunidade surgiu do Cianorte. Aos 10', a defesa coxa branca saiu errado e Alan Grafite saiu na cara do gol, mas Alex Muralha conseguiu defender.
Seis minutos depois, o estreante do dia, Alef Manga, baçançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. O atacante era o jogador mais ativo da partida, tentando quebrar a defesa do Cianorte. Alef Manga recebeu passe de Egídio, limpou a marcação e finalizou forte para defesa de Gleibson. Sem maiores chances, o primeiro tempo terminou sem gols.
ABERTURA DO PLACAR!A segunda etapa começou mais movimentada, mas sem grandes oportunidades, até que aos 19 minutos, Itambé falhou, Igor Paixão aproveitou, fintou a marcação e chutou na saída do goleiro para abrir o placar.FICHA TÉCNICA DA PARTIDACoritiba 1 x 0 CianorteLocal: Estádio Couto Pereira, Curitiba-PRData/horário: 22 de janeiro de 2022, às 16h (horário de Brasília)Gols marcados: Igor Paixão (19'/2T) (1-0)Cartões amarelos: Patric Calmon, Luis Fernando, Gleibson (Cianorte), Henrique, Matheus Sales (Coritiba)CORITIBA: Alex Muralha; Natanael (Matheus Alexandre 39'/2T), Henrique, Marcio Silva e Egídio (Guilherme Biro 39'/2T); Willian Farias, Matheus Sales (Régis 23'/2T) e Robinho; Igor Paixão (Vinícius 35'/2T), Alef Manga e Nathan Fogaça (Luizão 9'/2T). Técnico Gustavo Morínigo.
CIANORTE: Gleibson; Michel, Doma, Itambé e Patric Calmon; Ralf, Morelli, Zé Vitor (Guilherme Teixeira 23'/2T) e Rodrigo Alves; Luis Fernando e Alan Grafite. Técnico: João Burse.