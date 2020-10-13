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futebol

Coritiba anuncia contratação do jovem Rodrigo Muniz, do Flamengo

Atacante de 19 anos chega por empréstimo até o fim do Brasileirão e já está à disposição do técnico Jorginho para a partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 19:00

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 19:00

Crédito: Divulgação/Coritiba
O Coritiba tem reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o clube paranaense anunciou a contratação por empréstimo do atacante Rodrigo Muniz, do Flamengo. O jovem de 19 anos assinou vínculo até fevereiro de 2021, quando se encerra o Brasileirão 2020.O atleta, inclusive, já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está à disposição da comissão técnica para a partida diante do Palmeiras, nesta quarta-feira. Em entrevista à TV Coxa, o atacante celebrou a oportunidade de chegar ao Coritiba.
- O Jorginho me ligou, falando da proposta de jogo, e eu achei bem legal, juntamente com a minha família e com os meus empresários. Achei também um desafio novo, é sempre bom aceitar novos desafios.Fã de Ricardo Oliveira, o jovem também comentou sobre a chance de ter um ídolo como companheiro de equipe. Segundo Muniz, os dois já mantêm contato desde o ano passado e agora vislumbra a parceria dentro de campo.
- Ele postou um vídeo, muito bacana, que eu vou levar pra vida toda, e eu gostei, ai mandei uma mensagem pra ele, a gente ficou conversando e foi algo muito legal. Agora poderemos trabalhar juntos aqui.
Pelo Flamengo, Rodrigo Muniz foi destaque nas categorias de base e estreou como profissional nesta temporada. No time de cima, foram três partidas no Campeonato Carioca e um gol marcado, diante do Volta Redonda.

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