Corinthians x Mirassol: prováveis times, desfalques e onde assistir

Neste domingo, Corinthians e Mirassol se enfrentam por um das semifinais do Paulistão-2020, na Arena, em Itaquera. O confronto está marcado para começar às 16h e será decidido em jogo único. Caso as equipes terminem o tempo normal empatadas, a decisão da vaga na final irá para as penalidades. O Timão e a equipe do interior devem repetir a escalação de suas partidas anteriores.O Alvinegro, que bateu o Red Bull Bragantino nas quartas de final, chega com a confiança em alta por ter eliminado o clube de melhor campanha na fase de grupos do estadual. Tiago Nunes, que viu seu time encaixar nas últimas partidas, deve repetir a escalação vitoriosa da última quinta-feira, mesmo com os retornos de Cantillo e Everaldo, que devem ser opção no banco de reservas.