Corinthians x Mirassol: prováveis times, desfalques e onde assistir

Neste domingo, Corinthians e Mirassol se enfrentam por um das semifinais do Paulistão-2020, na Arena, em Itaquera. O confronto está marcado para começar às 16h e será decidido em jogo único. Caso as equipes terminem o tempo normal empatadas, a decisão da vaga na final irá para as penalidades. O Timão e a equipe do interior devem repetir a escalação de suas partidas anteriores.O Alvinegro, que bateu o Red Bull Bragantino nas quartas de final, chega com a confiança em alta por ter eliminado o clube de melhor campanha na fase de grupos do estadual. Tiago Nunes, que viu seu time encaixar nas últimas partidas, deve repetir a escalação vitoriosa da última quinta-feira, mesmo com os retornos de Cantillo e Everaldo, que devem ser opção no banco de reservas.
Já o Mirassol, que eliminou o São Paulo, no Morumbi, após vitória por 3 a 2, segue sua saga de superação, com a perda de 18 jogadores depois da paralisação causada pela pandemia de coronavírus. O time contará novamente com o atacante Zé Roberto, autor de dois gols na última quarta-feira, já que o técnico Ricardo Catalá deve repetir a formação que trouxe o clube para a semi.Veja todas as informações da partida:
CORINTHIANS X MIRASSOL
Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)Data/Horário: 2/8/2020, às 16hÁrbitro: Vinicius Gonçalves Dias AraujoAssistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines BackOnde acompanhar: Globo, SporTV e em tempo real no LANCE!
CORINTHIANS
Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Éderson; Ramiro, Luan e Mateus Vital; Jô. Técnico: Tiago Nunes.
Desfalques: Boselli (cirurgia na face)
MIRASSOL
Kewin; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moraes; Alison Silva, Du e Kauan; Juninho, Zé Roberto e Bruno Mota. Técnico: Ricardo Catalá.
Desfalques: Nenhum