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Corinthians x Atlético-GO: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Será a segunda partida seguida entre os times...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 19:34

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 19:34

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta quarta-feira, às 21h30, Corinthians e Atlético-GO se enfrentam pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. Será a segunda partida consecutiva entre as equipes em três dias. No último encontro, pelo Brasileirão, quem se deu melhor foi o time goiano, que venceu por 1 a 0. Agora, o confronto é decisivo e vale uma vaga nas oitavas de final do torneio.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Para o Timão, será apenas a segunda partida de Sylvinho no comando do clube e por conta da derrota na primeira rodada, não estão descartadas mudanças entre os titulares. O treinador deve contar com a volta de Gabriel após se recuperar de incômodo muscular e as principais dúvidas ficam na zaga e no setor ofensivo, que poderia ter a volta de um centroavante à frente dos meias.
Já o Dragão, vencedor do duelo do último domingo, na estreia de Eduardo Barroca, deve ir a campo com a mesma escalação. O técnico, porém, segue sem poder contar com os atacantes André Luís e Janderson, que pertencem ao Corinthians e não podem atuar por contrato. Além deles, o goleiro Kozlinski e Arthur Gomes estão com o departamento médico e serão desfalques.Veja todas as informações da partida:
CORINTHIANS X ATLÉTICO-GO
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 2/6/2021, às 21h30Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Alex dos Santos (SC)Onde acompanhar: Globo (SP), SporTV, Premiere e em tempo real no LANCE!
CORINTHIANS
Cássio; Fagner, Gil (João Victor), Raul Gustavo e Lucas Piton; Gabriel (Camacho), Ramiro e Roni; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Luan. Técnico: Sylvinho.
Desfalques: Cauê (trauma no tornozelo direito), Xavier e Jemerson (lesões musculares); Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan (recuperação de cirurgia no joelho).Pendurados: -
ATLÉTICO-GO
Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo; Ronald, Natanael e Zé Roberto. Técnico: Eduardo Barroca.
Desfalques: André Luís e Arthur Gomes (questão contratual), Kozlinski e Arthur Gomes (departamento médico)Pendurados: -

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