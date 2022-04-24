Corinthians venceu apenas 3% dos minutos em clássicos na temporada

Após a goleada por 3 a 0 contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, o Corinthians conheceu a sua quinta derrota em clássicos, tendo perdido todos os confrontos para os rivais paulistas na temporada.> GALERIA - ATUAÇÕES: Defesa do Corinthians colapsa no Dérbi; veja notas

O primeiro clássico disputado pelo time do Parque São Jorge foi na terceira rodada do Paulistão, contra o Santos que ainda contava com Fábio Carille. A derrota por 2 a 1 diante do Peixe culminou na demissão do técnico Sylvinho.

O próximo rival que o alvinegro paulista enfrentou foi o São Paulo, pela décima rodada do estadual, já com Vítor Pereira. Calleri fez o único gol da partida no primeiro minuto de jogo, sacramentando a vitória do Tricolor.

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17 dias depois, o Corinthians foi até o Allianz Parque em duelo atrasado da sexta rodada do Paulista. Róger Guedes novamente aplicou a 'lei do ex', mas foi o Palmeiras que saiu com a vitória por 2 a 1.

Na semifinal do Paulistão, novo encontro com o São Paulo, que foi dominante e eliminou o Time do Povo por 2 a 1 no Morumbi.

Dos cincos jogos contra os rivais paulista, o Timão só esteve na liderança entre os sete minutos do segundo tempo até os 20 minutos da partida contra o Santos. Nos 437 minutos restante dos clássicos no ano, em 33% dos minutos o Timão esteve empatando, e em 64% perdeu.

O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira (26), às 21h na Neo Química Arena, contra o Boca Juniors, pela terceira rodada do Brasileirão.