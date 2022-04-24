Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians venceu apenas 3% dos minutos em clássicos na temporada

Timão só esteve à frente no placar em clássicos durante 13 minutos contra o Santos, pelo Paulistão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2022 às 21:41

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 21:41

Após a goleada por 3 a 0 contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, o Corinthians conheceu a sua quinta derrota em clássicos, tendo perdido todos os confrontos para os rivais paulistas na temporada.> GALERIA - ATUAÇÕES: Defesa do Corinthians colapsa no Dérbi; veja notas
O primeiro clássico disputado pelo time do Parque São Jorge foi na terceira rodada do Paulistão, contra o Santos que ainda contava com Fábio Carille. A derrota por 2 a 1 diante do Peixe culminou na demissão do técnico Sylvinho.
O próximo rival que o alvinegro paulista enfrentou foi o São Paulo, pela décima rodada do estadual, já com Vítor Pereira. Calleri fez o único gol da partida no primeiro minuto de jogo, sacramentando a vitória do Tricolor.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Brasileirão
17 dias depois, o Corinthians foi até o Allianz Parque em duelo atrasado da sexta rodada do Paulista. Róger Guedes novamente aplicou a 'lei do ex', mas foi o Palmeiras que saiu com a vitória por 2 a 1.
Na semifinal do Paulistão, novo encontro com o São Paulo, que foi dominante e eliminou o Time do Povo por 2 a 1 no Morumbi.
Dos cincos jogos contra os rivais paulista, o Timão só esteve na liderança entre os sete minutos do segundo tempo até os 20 minutos da partida contra o Santos. Nos 437 minutos restante dos clássicos no ano, em 33% dos minutos o Timão esteve empatando, e em 64% perdeu.
O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira (26), às 21h na Neo Química Arena, contra o Boca Juniors, pela terceira rodada do Brasileirão.
Crédito: VítorPereiranoMorumbiduranteoMajestoso(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados