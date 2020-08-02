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futebol

Corinthians valoriza a pontaria de Éderson e brinca: 'Sniper corintiano'

Meio-campista marcou três gols nos últimos três jogos, todos eles em chutes de fora da área e o Timão usou suas redes sociais para brincar com uma referência cinematográfica...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 18:46

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 18:46

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
O Corinthians bateu o Mirassol por 1 a 0, neste domingo, na Arena, com gol do meio-campista Éderson, que marcou pela terceira vez em três jogos consecutivos. Nesta semifinal, o tento do jogador foi determinante para a classificação do Timão para a quarta decisão seguida do Paulistão e o clube fez questão de brincar com a pontaria do ex-cruzeirense nessas partidas.Logo após a partida, o Alvinegro usou suas redes sociais para valorizar a boa fase de Éderson em seus chutes de longa distância, que tem gerado gols e vitórias para os corintianos. Com esse intuito, o Corinthians buscou uma referência do cinema com o filme "Sniper Americano" e chamou o meio-campista de "Sniper Corinthiano". A explicação para isso é que o o sniper é um atirador de elite, posicionado para atirar a quilômetros de distância do alvo. Contra o Oeste, contra o Red Bull Bragantino e contra o Mirassol, Éderson marcou três gols chutando de fora da área. O primeiro deles, na Arena Barueri, foi um belo gol, já nos outros dois o volante contou com a "ajuda" dos goleiros adversário, que facilitaram a sua vida. No entanto, ele arriscou nas três oportunidades, e foi premiado com as bolas na rede para garantir vitórias.
Éderson tem sido um dos principais destaques do Corinthians nesta retomada do futebol, sendo que o meio-campista foi titular nas últimas duas partidas, nas quartas de final e na semifinal do Paulistão. Ao todo, nesse período, o Timão atuou em quatro duelos, venceu os quatro, marcou seis gols e não foi vazado. Não à toa está em mais uma final estadual para buscar o tetracampeonato.

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