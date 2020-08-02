Corinthians valoriza a pontaria de Éderson e brinca: 'Sniper corintiano'

O Corinthians bateu o Mirassol por 1 a 0, neste domingo, na Arena, com gol do meio-campista Éderson, que marcou pela terceira vez em três jogos consecutivos. Nesta semifinal, o tento do jogador foi determinante para a classificação do Timão para a quarta decisão seguida do Paulistão e o clube fez questão de brincar com a pontaria do ex-cruzeirense nessas partidas.Logo após a partida, o Alvinegro usou suas redes sociais para valorizar a boa fase de Éderson em seus chutes de longa distância, que tem gerado gols e vitórias para os corintianos. Com esse intuito, o Corinthians buscou uma referência do cinema com o filme "Sniper Americano" e chamou o meio-campista de "Sniper Corinthiano". A explicação para isso é que o o sniper é um atirador de elite, posicionado para atirar a quilômetros de distância do alvo. Contra o Oeste, contra o Red Bull Bragantino e contra o Mirassol, Éderson marcou três gols chutando de fora da área. O primeiro deles, na Arena Barueri, foi um belo gol, já nos outros dois o volante contou com a "ajuda" dos goleiros adversário, que facilitaram a sua vida. No entanto, ele arriscou nas três oportunidades, e foi premiado com as bolas na rede para garantir vitórias.