Corinthians vai anunciar naming rights da Arena nesta madrugada

O tão esperado anúncio do naming rights da Arena Corinthians será realizado na noite desta segunda-feira. A confirmação veio por meio do ator Dan Stulbach, que anunciou, por meio do seu Twitter, que será o apresentador do evento. Pouco tempo depois, o Corinthians compartilhou o post do artista.De acordo com o clube, a transmissão do evento nos canais oficiais começa às 22h30 - será possível acompanhar no site da Corinthians TV e no Youtube. O anúncio do naming rights deverá ser realizado na madrugada desta terça-feira, data em que o clube completa 110 anos de fundação.