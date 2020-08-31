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futebol

Corinthians vai anunciar naming rights da Arena nesta madrugada

Dan Stulbach postou um vídeo no seu Twitter, confirmando que será o apresentador do evento da divulgação do anúncio, que será transmitido a partir das 22h30...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 11:10

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 11:10
Crédito: Divulgação/Corinthians
O tão esperado anúncio do naming rights da Arena Corinthians será realizado na noite desta segunda-feira. A confirmação veio por meio do ator Dan Stulbach, que anunciou, por meio do seu Twitter, que será o apresentador do evento. Pouco tempo depois, o Corinthians compartilhou o post do artista.De acordo com o clube, a transmissão do evento nos canais oficiais começa às 22h30 - será possível acompanhar no site da Corinthians TV e no Youtube. O anúncio do naming rights deverá ser realizado na madrugada desta terça-feira, data em que o clube completa 110 anos de fundação.
- Nesta terça-feira é aniversário do Corinthians, mas esse aniversário vai ser mais do que especial. Porque na véspera, na segunda-feira a noite, o último tijolinho da nossa Arena vai ser colocado. Você sabe do que estou falando. Segunda-feira à noite, não perca, o batismo, o nome da nossa casa. Vamos amanhecer dia primeiro de setembro de nome novo - afirmou Dan, que é corintiano assumido.

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