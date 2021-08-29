Corinthians tem acerto encaminhado com Willian, mas ainda aguarda definição no Arsenal

Crédito: PAUL CHILDS / POOL / AFP

As negociações entre Corinthians e Willian esquentaram de vez e o acerto parece agora depender de como será a saída do jogador do Arsenal-ING. Sem ofertas tentadoras do futebol europeu até aqui, o meia se aproxima do Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Para chegar a esse ponto das conversas, o Alvinegro apresentou ao estafe de Willian o que poderia pagar mensalmente, que seria o teto salarial do clube. Ainda que tenha que reduzir radicalmente seus vencimentos, o jogador gostou da proposta, como seu pai, Severino Vieira da Silva, afirmou em entrevista para a Rádio Capital, neste sábado. A vontade de voltar ao Alvinegro tem ajudado.

No entanto, o desfecho positivo ainda depende do Arsenal, dono dos direitos de Willian. Ambas as partes sabem que a saída do atleta é iminente por conta da relação desgastada que se criou, basta que se chegue a uma definição sobre como se dará esse rompimento, que precisa ser feito neste domingo.

Ainda que uma liberação por meio de rescisão contratual seja a mais provável, não está descartada a possibilidade de um empréstimo com divisão de salários. Em ambos os casos, já há um acordo encaminhado entre Corinthians e o estafe de Willian, que seguem no aguardo da confirmação da saída na Inglaterra.