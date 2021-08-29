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Corinthians tem acerto encaminhado com Willian, mas ainda aguarda definição no Arsenal

Timão e jogador tem um entendimento em relação ao contrato, no entanto, neste domingo, as partes esperam pelo desfecho sobre como será a saída do clube inglês...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 00:20

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 00:20
Crédito: PAUL CHILDS / POOL / AFP
As negociações entre Corinthians e Willian esquentaram de vez e o acerto parece agora depender de como será a saída do jogador do Arsenal-ING. Sem ofertas tentadoras do futebol europeu até aqui, o meia se aproxima do Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Para chegar a esse ponto das conversas, o Alvinegro apresentou ao estafe de Willian o que poderia pagar mensalmente, que seria o teto salarial do clube. Ainda que tenha que reduzir radicalmente seus vencimentos, o jogador gostou da proposta, como seu pai, Severino Vieira da Silva, afirmou em entrevista para a Rádio Capital, neste sábado. A vontade de voltar ao Alvinegro tem ajudado.
No entanto, o desfecho positivo ainda depende do Arsenal, dono dos direitos de Willian. Ambas as partes sabem que a saída do atleta é iminente por conta da relação desgastada que se criou, basta que se chegue a uma definição sobre como se dará esse rompimento, que precisa ser feito neste domingo.
Ainda que uma liberação por meio de rescisão contratual seja a mais provável, não está descartada a possibilidade de um empréstimo com divisão de salários. Em ambos os casos, já há um acordo encaminhado entre Corinthians e o estafe de Willian, que seguem no aguardo da confirmação da saída na Inglaterra.
A janela de transferências internacionais para o Brasil fecha na próxima segunda-feira. Sendo assim, o desfecho precisa acontecer até domingo para que não haja problema na regularização de Willian no futebol do país. Se não houver a liberação do jogador pelo Arsenal nesse prazo, ele teria que esperar a próxima janela para poder defender as cores do Corinthians.

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