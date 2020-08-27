Corinthians se reapresenta e inicia preparação para o Majestoso

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, o Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o clássico diante do São Paulo, que acontece no próximo domingo, às 11h, no Morumbi, pela sexta rodada do Brasileirão. Será o segundo Majestoso deste ano.Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última quarta-feira, diante dos cearenses, realizaram apenas um trabalho regenerativo para a recuperação muscular. Os demais participaram de um treinamento físico e, depois, o técnico Tiago Nunes comandou uma atividade técnica no campo. Vale lembrar que a imprensa não tem podido acompanhar os treinos in loco no CT.

O meia Otero participou ativamente do treino e segue em preparação para a sua estreia com a camisa alvinegra. Diante do Fortaleza, o venezuelano ficou no banco de reserva, mas não foi utilizado pelo treinador, que optou por priorizar os jogadores que estavam na frente na hierarquia do elenco, além de avaliar como um jogo em que as características do meia não se encaixariam.

Para domingo, fica a expectativa para as novidades que Tiago Nunes pode promover, como a possível volta de Luan no lugar de Araos, ou também o retorno de Gabriel na vaga de Éderson, além da recorrente dúvida sobre quem escalar pelos lados do campo, seja com atacantes mais agudos como Léo Natel e Gustavo Mosquito, ou com meio-campistas que centralizem mais o posicionamento, como Mateus Vital e Ramiro, que eram os titulares.